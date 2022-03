La sanción que podrían aplicarle a Will Smith por la bofetada a Chris Rock

La bofetada de Will Smith a Chris Rock durante la 94° edición de los Premios de la Academia fue uno de los momentos más comentados de la ceremonia, el cual opacó a “CODA” (película que ganó el premio mayor) o al hecho de que Jane Campion haya ganado el Oscar a Mejor Directora y que haya quedado en manos de una mujer de forma consecutiva (ya que Chloe Zhao lo obtuvo el año pasado).El chiste, que no causó ninguna gracia en el intérprete, terminó en un golpe que quedó registrado en la televisión y que causó la sorpresa de los televidentes, como también de los participantes de la gala. Tras esto, minutos después, Smith volvió a subir al escenario pero para alzarse con el galardón a Mejor Actor por “King Richard”.Allí se descargó al expresar que “en este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien”. Y continuó: “Quiero trasmitir amor, agradecer a Venus y a Serena y a toda la familia Williams por confiar en mí con su historia, quiero ser un embajador de ese tipo de amor y de cuidado”.“El arte imita a la vida. Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento. Espero que la Academia me vuelva a invitar”, finalizó en su discurso.Desde la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood emitieron un comunicado condenando la violencia, pero todavía no aclararon si tomarán medidas al respecto.Según confirmó la policía de Los Ángeles, Rock decidió no presentar cargos contra el actor, por lo que no terminará en una batalla legal. Pero una de las consecuencias del incidente podría ser la descalificación del ganador del Oscar, hecho que lo obligaría a devolver la estatuilla.Al respecto, un artículo del New York Post conto que fuentes de “alto nivel en Hollywood” han definido al acto como una “agresión” y aseguraron que fue un momento “muy incómodo” el que se vivió aquella noche en el Dolby Theatre. También afirmaron que la academia no ha declarado al respecto, pero que está evaluando la situación.“Creo que Will no quería devolver su Oscar, pero quién sabe qué va a pasar ahora”, opinó una de las fuentes citadas por el medio.