Calu Rivero salió a responderle a Viviana Canosa en las redes sociales

Luego de que circulara una escandalosa versión que aseguraba que Calu Rivero le habría pedido una importante suma de dinero a su novio ruso, Andrey Manirko, para casarse y darle sus dos nacionalidades, Viviana Canosa criticó duramente a la modelo. "Calu Rivero entiende menos de amor que yo de mandarín. Le pidió un millón de dólares a su novio para casarse. Él se negó y se terminó la relación. Vos mirá qué distinta soy yo, Viviana Canosa, ‘celeste’, a esta ‘verde’ famosa. Porque escuchaste bien, le pidió un palo verde al pibe para casarse", empezó la periodista, en referencia a las posturas que cada una tiene sobre la interrupción voluntaria del embarazo."Se sabe que es vegana y que es verde, y obviamente no se hizo famosa por ser una gran actriz, todo lo contrario. Es una actriz verde que se hizo famosa o más famosa por defender a Thelma Fardin. Incomprobable, no tiene la menor idea de lo que pasó con Thelma y este actor. Pero se convirtió en su defensora número uno", sumó, en referencia a la denuncia de Fardin a Darthés por una violación que habría sucedido en Nicaragua, en el marco de una gira de Patito Feo.Y aunque hace tiempo decidió adoptar un perfil bajo en los medios, ante el ataque de la conductora de “Viviana con vos”, la catamarqueña decidió responder en las redes sociales. "Gracias Canosa por darme, sin quererlo, el espacio para honrar a todas las mujeres y ancestros femeninos. Honro a María Magdalena la iniciada y compañera de Jesús. Expresión de la belleza y dignidad femenina, a quien cuando quisieron acabar con su prestigio, empezaron a llamarla prostituta", posteó en su cuenta de Twitter.Y agregó: "También honro a las mujeres que eligen la prostitución voluntaria, y te honro a ti mujer, a mi mujer, y al aspecto femenino de todos los hombres. Gracias!! Los invito a visitar su altar, Km 1725, Ruta 9 - Barcena, Jujuy. Primer Altar de la Santa María Magdalena". Además, contó que en los próximos meses presentará un podcast en el que contará su historia, centrándose "en la trama y no en el drama".