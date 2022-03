En modo vacaciones y “sin filtro”, Florencia Peña luce sus curvas

La exconductora de Flor de Equipo lució un traje de baño de dos piezas con mucho brillo e impactó por la forma del corpiño.Tras haberse quebrado en llanto al aire en su despedida de Flor de Equipo (Telefe), Florencia Peña se tomó vacaciones. Siempre re buena onda con sus seguidores de Instagram, recién llegada al destino que eligió para descansar posteó dos fotos que impactaron."Arrancaron formalmente mis vacaciones. Modo avión. Por favor, si no es urgente no joda", advirtió, pícara. Flor lució un traje de baño de dos piezas negro, "engomado". También, le sumó al look unos enormes antojos negros de sol.Pero luego fue por más y siguió compartiendo postales de sus días de descanso luciendo diminutos trajes de baño y “sin filtro”.