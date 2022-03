Agustina Cherri confesó por qué no ve sus escenas más “fuertes”

La 1-5/18 llegó a su fin. La novela de Pol-Ka protagonizada por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe concluyó con un polémico final que los fanáticos no terminaron de aceptar.Lo más chocante de la última semana de la producción que se comenzó a grabar en plena pandemia y con todos los protocolos de seguridad fue la inesperada muerte de Bruno Medina, el personaje interpretado por Heredia que él mismo pidió que maten.Todo sucedió cuando Lautaro, interpretado por Nico García Hume, quiso vengarse del padre Lorenzo (Lamothe) por haber terminado con su red de tráfico de droga, y matar a su ex, quien estaba a punto de casarse con Sebastián (Luciano Cáceres).En ese momento llega Bruno, intercepta a Lautaro para intentar defender al cura y termina recibiendo el impacto de una bala que lo deja sin vida. Minutos antes, Gonzalo Heredia le había pedido casamiento a Gina (Ángela Leiva), quien estaba embarazada del primer hijo de la pareja, lo que termina de completar la tragedia perfecta.Con esa terrible escena, y algunas cosas que pasaron después, la novela que llevó al frente Agustina Cherri finalmente terminó. Su personaje perdió al padre Lorenzo, quien tras lo sucedido se fue a Africa. Sin embargo, un año después este volvió con la noticia de haber dejado los hábitos y terminaron apostando a su amor.A horas de aquel final, la actriz que conquistó el corazón de todo el elenco al ponerse al hombro aquella producción, habló con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez, e hizo algunas revelaciones sobre las escenas que le tocó interpretar en La 1-5/18.Allí, Agustina Cherri confesó, luego de haber interpretado con su personaje Lola varias escenas subidas de tono junto a Esteban Lamothe, cómo actúa frente a ellas y lo que siente al respecto.“No miro las escenas jugadas ni con mi familia ni sola, me da vergüenza. En casa son chicos todavía”, reveló la actriz dejando en evidencia el pudor que le da verse después en pantalla.Además, sobre el cierre de la historia que fue cuestionada por el público confió: “Es un final atípico el de La 1-5/18, al principio me costó aceptarlo pero creo que la historia lo necesitaba”. (Mdzol)