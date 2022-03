A Brenda Asnicar la acusaron de un escándalo y ella hizo su descargo

Molesta con el trascendido, Brenda Asnicar desmintió la información acerca de que había protagonizado un escándalo en un restaurante de Miami. A la noticia la había dado Laura Ubfal al aire de Intrusos (América).



"No es mi estilo responder a quienes, por un punto de rating o simplemente para causar daño, mienten sobre mi persona. He aprendido a tolerar y perdonar porque no me interesó nunca alimentar esta forma perversa de participar de un juego mediático al que no pertenezco", comenzó diciendo la artista.



Acto seguido aseguró: "Me encontré en una situación sumamente incómoda y agraviante al ver y escuchar en algunos programas dedicados al espectáculo, luego replicado en las páginas web de otros medios, una historia insólita, falsa e injuriosa sobre lo que me sucedió el día jueves 24 de marzo en un restaurante de Miami".



En otra historia de Instagram, la artista explicó que fue a tomar algo una amiga y le pidieron su documento para venderles una copa de vino. Ella presentó el DNI argentino, pero el mesero lo rechazó y le pidió el pasaporte -que no lo llevaba encima por cuestiones de seguridad-.



Según relató, presentó fotos del mismo y también el registro de conducir y otros documentos que acreditaban su identidad, pero no resultó suficiente. "A partir de allí todo se tornó raro y con mi amiga nos sentimos maltratadas y discriminadas, ya que no parecían darle el mismo trato al resto de los consumidores del lugar", sostuvo.



Brenda remarcó que pidieron hablar con el responsable del bar y quisieron dejar asentada la queja, pero ante la negativa decidieron marcharse al bar de al lado.



Tras asegurar que la historia que contaron los medios es maliciosa e inventada -negó haber solicitado un canje o descuento, haber alardeado por su condición de famosa y la presencia policial en el lugar-, sentenció que no tiene más ganas de aguantar maltratos.



"He dado instrucciones a mi abogado, el Doctor Gabriel Maspero, para que sean iniciadas las acciones legales que pudieran corresponder contra quien busque intencionalmente dañar mi imagen y honor contando mentiras o falsedades".

Fuente: Tn Show