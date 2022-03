CODA obtuvo el Oscar a la Mejor Película: todos los ganadores

La comedia dramática “CODA”, que relata la vida de una familia de sordos con una hija oyente dirigida por la realizadora norteamericana Sian Heder se impuso e como Mejor Película de la 94ta. edición de los premios Oscar, además de ganar los otros dos galardones en los que competía.



Con premiere mundial en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2021, donde fue adquirida para su distribución por AppleTV+ en 25 millones de dólares, “CODA” llegó a la gala del Dolby Theatre como una de las favoritas, después de haber ganado el premio de la Sociedad de Productores (PGA), y desplazó del máximo galardón de la Academia de Hollywood a “El poder del perro”, otro de los filmes que sonaban fuerte en la previa.



Los productores de la cinta Fabrice Gianfermi, Philippe Rousselet, Jerôme Seydoux y Patrick Wachsberger subieron con el elenco a agradecer el premio y uno de ellos destacó que "no fue un camino fácil, desde el primer día de rodaje cuando el equipo tenía que pescar a la madrugada".



Además, destacaron a la directora Sian Heder, que también ganó el premio de la categoría Mejor Guion Adaptado, al mencionar que "es maravillosa desde el primer día" y ponderó la figura de Troy Kotsur, que se convirtió en el primer actor sordo en ganar un Oscar y segunda persona con esa discapacidad en obtener el premio detrás de su compañera de elenco, Marlee Matlin.



"Gracias al elenco; Emilia (Jones): tu voz nos deleitó. Gracias a la comunidad de pescadores. Gracias a todos los que vieron la película en todo el mundo", concluyeron los productores.



De esa manera, la película consiguió una efectividad total al llevarse los tres premios para los que competía.



El filme se destaca por el papel protagónico de la inglesa Emilia Jones, que con 17 años guía la cinta encarnando a una joven que comienza a sentir atracción por la música y por un compañero de canto pero que debe repartir la mayor parte de su tiempo en asistir a su familia en el emprendimiento pesquero con el que se gana la vida, ya que es la única interlocutora del grupo para comunicarse con la comunidad.



La película tiene la particularidad de tener en su elenco a tres actores sordos para los personajes secundarios: Troy Kotsur, la experimentada Marlee Matlin, única ganadora del Oscar con esa discapacidad hasta esta gala, por su trabajo en "Hijos de un dios menor" en 1987, y el joven Daniel Durant.



El 'coming of age' dirigido y escrito por Sian Heder es una remake en inglés de la cinta francesa "La Famille Bélier" (2014), de Éric Lartigau, y se convirtió en el primer filme de una plataforma en ganar como Mejor Película.



Con un tono cómico llevado por los carismáticos y hippies padres de la protagonista, la historia avanza en los avatares de una familia amorosa pero desordenada que precisa más que nunca del rol de su hija como intérprete de lenguaje de señas cuando atraviesa el emprendimiento pesquero atraviesa una situación y delicada y mientras ella busca emprender un camino distinto del que su entorno necesita. Todos los ganadores en los Oscar - Mejor Película: "CODA"



- Mejor Dirección: Jane Campion por "El poder de perro"



- Mejor Actor: Will Smith por "Rey Richard: Una familia ganadora"



- Mejor Actriz: Jessica Chastain por "Los ojos de Tammy Faye"



- Mejor Actor de reparto: Troy Kotsur por "CODA"



- Mejor Actriz de reparto: Ariana De Bose por "Amor sin barreras"



- Mejor Guion original: Kenneth Branagh por "Belfast"



- Mejor Guion adaptado: Sian Heder por "CODA"



- Mejor Fotografía: Greig Fraser por "Duna"



- Mejor Edición: Joe Walker por "Duna"



- Mejor Diseño de producción: Patrice Vermette y Zsuzsanna Sipos por "Duna"



- Mejor Diseño de vestuario: Jenny Beavan por "Cruella"



- Mejor Maquillaje y peinado: Linda Dowds, Stephanie Ingram y Justin Raleigh por "Los ojos de Tammy Faye"



- Mejores Efectos visuales: Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor y Gerd Nefzer por "Duna"



- Mejor Sonido: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill y Ron Bartlett por "Duna"



- Mejor Banda sonora: Hans Zimmer por "Duna"



- Mejor Canción original: Billie Eilish y Finneas O'Connell por "No Time to Die" ("Sin tiempo para morir")



- Mejor Película internacional: "Drive My Car" (Japón)



- Mejor Película animada: "Encanto"



- Mejor Documental: "Summer of Soul"



- Mejor Cortometraje: Aneil Karia y Riz Ahmed por "The Long Goodbye"



- Mejor Cortometraje animado: Alberto Mielgo y Leo Sanchez por "The Windshield Wiper"



- Mejor Cortometraje documental: Ben Proudfoot por "The Queen of Basketball"