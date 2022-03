Escándalo en puerta por un viaje a Entre Ríos de Manu Urcera y la hija de Cubero

Cuando parecía que las aguas estaban calmas entre Nicole Neumann y su ex, una aventura de Indiana Cubero -la mayor de las hijas que tiene en común- junto a Manu Urcera, pareja actual de la modelo, desató la ira de Fabián Cubero que podría llegar a Tribunales, dado que el ex futbolista ya habría dado instrucciones precisas a su abogado.Resulta que la más grande de las tres hijas del ex matrimonio Cubero Neumann, quiso viajar a Concepción del Uruguay para ver la carrera que por estas horas correrá el novio de su mamá, Manu Urcera. Y como la relación del piloto con las tres nenas es óptima, Nicole no tuvo el menor inconveniente en dejar ir hasta allá con junto al piloto y una amiga de la adolescente, llamada Pilar.Así lo reflejó el mismísimo Urcera desde sus redes sociales, al subir una historia junto a Indiana Cubero, su amiga y dos de las personas de su equipo de competición, Charly Mellado y Hernán Gómez. El problema surgió cuando el Poroto, Fabián Cubero, se enteró que su hija había viajado sin su madre por lo que puso el grito en el cielo y llamó a su abogado, César Carozza, para que tome cartas en el asunto, pudiendo desatar una nueva guerra judicial entre ambos.La historia virtual que muestra a Manu Urcera en viaje a Concepción del Uruguay junto a Indiana Cubero, su amiga Pilar y dos de los integrantes de su equipo de competición: Charly Mellado y Hernán Gómez.Sucede que Nicole Neumann y Fabián Cubero tienen un acuerdo legal por el que sus hijas no pueden trasladarse a más de 300 km sin la compañía de alguno de sus padres. Y si bien hay 295,3 km entre Buenos Aires y Concepción del Uruguay, la primera reacción del ex futbolista fue levantar levantar el teléfono e intentar iniciar acciones legales ante su enojo.