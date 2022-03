Rompió el silencio: Zaira Nara habló de su separación de Jakob Von Plassen

Los rumores sobre la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plassen no son nuevos. Después del escándalo por el Wandagate donde el marido de Zaira fue cómplice de Mauro Icardi en su encuentro con la China Suárez, las cosas no están bien entre ellos.



A eso se le sumó la distancia y la falta de presencia de Jakob en la rutina de sus hijos y la compañía que necesita Nara para su vida cotidiana.



Hay quienes creen, los más cercanos a Zaira, que ella ya tiene la decisión tomada de separarse. Porque está muy mal, muy triste y no puede revertir la situación que la llevó a este conflicto con su pareja", reveló Rodrigo Lussich hace unos días en Socios del Espectáculo.



Luego aclaró: "No decimos separación porque Zaira Nara está todavía conviviendo con Jakob, el padre de sus hijos. Han pasado una crisis severa en el verano, se supo. La superaron. Hoy pasan otra y pueden superarla, pero los pone prácticamente al borde de la separación".



La panelista Paula Varela agregó: "Hace tres semanas me llegó la información que Zaira Nara está separada. Obvio, antes de tirar una información sin corroborar, empecé a investigar y aparecieron muchas más cosas de lo que esperaba. Lo que me dicen es que en el grupo íntimo de amigas a ella la ven como separada". Zaira Nara rompió el silencio Después de la información que brindaron en el programa de espectáculos, Zaira Nara se comunicó con Paula Varela para contar su verdad. "Zaira nos escribió para aclararnos un poco las cosas. Dice que está un poco dolida porque ella siempre trata de cuidad su privacidad, su intimidad", aseguró la panelista.



Y agregó: "Ella dijo que Jakob volvió del Sur hace unos días, que están reacomodando la familia, que es verdad que la distancia hace difícil la situación familiar, pero que están reacomodando y están bien".



"Zaira también dice que le cuesta mucho la exposición y quiere que el tema de su relación quede puertas adentro", cerró. (Gente)