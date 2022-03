Muerte del baterista de Foo Fighters: las pericias determinaron lo que consumió

El dolor de los músicos

La Fiscalía de Colombia encontró restos de marihuana, opioides y antidepresivos en el cuerpo del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, quien murió la noche del viernes en un hotel de Bogotá."En la prueba toxicológica de orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides", indicó el ente investigador en un comunicado divulgado este sábado en el que no aclara si estas sustancias provocaron la muerte del músico de 50 años.Horas antes, la prensa colombiana había comenzado a brindar información sobre qué encontró la policía local en la habitación del músico.Polvo blanco "similar a la cocaína" fue uno de los elementos que un oficial le informó al fiscal a cargo de la causa que había en la habitación de Hawkins.El diarioadelantó que un informe confidencial apuntaba a alucinógenos, drogas que alteran la mente que pueden incluir LSD, que se encontraron dentro de la habitación del hotel.Los funcionarios de la Fiscalía aún no han hecho ningún comentario oficial sobre la especulación de que la muerte del músico puede estar relacionada con las drogas.En el mismo sentido se dirige hasta ahora la Policía Metropolitana de Bogotá, que en un comunicado difundido por varios diarios colombianos afirmó: 'La causa de la muerte aún no se ha establecido".Tras el paso de la banda por Argentina, en el marco del festival Lollapalooza, la banda liderada por el ex Nirvana, Dave Grohl, viajó a tierras colombianas.Allí, en la madrugada del viernes, la cuenta oficial de la banda dio la noticia y suspendió el resto de su gira.“La familia de Foo Fighters se encuentra devastada por la trágica e inesperada pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y risa contagiosa vivirán con nosotros por siempre“, transmitió la banda a través de un comunicado.“Enviamos nuestras condolencias a su esposa, hijos y familiares, y pedimos que su privacidad sea tratada con el mayor de los respetos en este tiempo inimaginablemente difícil”, completó el mensaje.Uno de los primeros en expresarse al respecto fue Ringo Starr, legendario baterista de The Beatles: "Dios bendiga a Taylor. Paz y amor para toda su familia y para la banda".Por su parte, Ozzy Osbourne, referente del heavy metal, escribió: "Fue realmente una gran persona y un músico increíble. Mi corazón, mi amor y mis condolencias están con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fanáticos. Nos vemos del otro lado"."Lamento mucho escuchar el fallecimiento de nuestro amigo Taylor Hawkins. Honestamente sin palabras. Gran amor hermano Taylor. Pensando en su familia y los chicos de su banda. Absolutamente desgarrador", se lamentó el canadiense Todd Kerns, actual bajista de Slash.En tanto, el fundador y estrella de Kiss, Paul Stanley, señaló: "Sin palabras y destrozado. Taylor era un gran tipo, padre y esposo. Mi corazón está con ellos, Dave y la banda. Qué horrible noticia".