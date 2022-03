Murió el baterista de Foo Fighters: estuvo recientemente en el Lolapallooza

Su espíritu musical y su risa contagiosa estarán con nosotros para siempre”, escribieron. El conjunto se encontraba en Colombia, a donde habían llegado para brindar un espectáculo.“Nuestros corazones están con su esposa, sus hijos, y su familia”, agregaron en el mensaje. Pidieron además “privacidad” para que sus seres queridos sean tratados “con el máximo respeto posible en este inimaginable momento”.La banda había tocado recientemente en el Lolapallooza en la jornada de cierre el domingo. Y tuvieron un show brillante que conformó a los miles de espectadores que concurrieron al festival, uno de los más convocantes de los últimos años.El paso de Foo Fighters, junto a Hawkins no pasó desapercibido en Buenos Aires. Los miembros de la banda se mostraron en Fervor, un restaurante de Recoleta, donde se tomaron fotos con el personal y otros comensales.Hawkins, de 50 años, había nacido el 17 de febrero de 1972 en Texas, Estados Unidos. Años después, su familia se trasladó a California. Alcanzó notoriedad como baterista de Alanis Morisette y se unió a Foo Fighters en 1997, tras la partida del original Williams Goldsmith.En agosto de 2001, Hawkins tuvo una sobredosis por consumo de heroína que lo dejó en coma por dos semanas. “Yo estaba mucho en fiestas. No era un adicto per se, pero estaba en muchas fiestas”, reconoció poco después en declaraciones a la estación Beats 1. “Fue un año en el que las fiestas se tornaron un poco pesadas. Gracias a dios, en algún nivel, este muchacho me dio la línea equivocada con la cosa equivocada y una noche desperté diciendo. ¿Qué diablos pasó? Eso fue un real punto de inflexión para mi”, agregó.Hawkins se había casado en 2005 con Alison, con quien tenía tres hijos. Ellos residían en Hidden Hills, California.Para su cuarta visita a la Argentina, Foo Fighters decidió evitar el esquema de presentación de su último disco (Medicine at Midnight, lanzado en febrero de 2021), y apostó directamente por repasar su obra de la manera más abarcativa posible.En dos horas y cuarto de show, Grohl y compañía tocaron 18 temas, pero las cifras cobran otro valor cuando se contempla el dato que, como parte del fervor rockero, cada canción multiplicó su duración entre zapadas, solos extensos y reformulaciones para que el público también participe a través del agite. Para la mesura, recurrir a los discos.Foo Fighter emprendieron una gira por Sudamérica que los llevó por distintos países, entre ellos Argentina. Unos días antes estuvieron en Paraguay. Allí el evento no pudo llevarse a cabo. Un fuerte temporal en Asunción, capital del país vecino, impidió que se celebrara la primera fecha del Asunciónico, festival que tenía a los Foo Fighters en su line up.Sin embargo, Taylor Hawkins tuvo una actitud muy noble con una pequeña fan que se acercó al hotel. Una joven de 9 años, que toca la batería, llamó la atención del baterista de los Foo Fighters. Se trató de un momento único para Emma, una joven que tuvo su momento único con la banda. Desde que se enteró que venían a Paraguay empezó una campaña para tocar la batería con ellos”, le contó Julio Peralta, su padre aTras media hora de covers, gritos y batería se apersonó Taylor Hawkins, histórico integrante de la agrupación, para ver qué pasaba en la entrada del hotel. “Al cuarto tema apareció, saludó al público y se sacó una foto con ella. Dijo que lamentaba mucho que se suspendiera el concierto y que quería venir en otra fecha. Después, Emma siguió tocando porque quería que bajara Dave Grohl pero él no llegó a hacerlo y después empezó a llover muy fuerte”, cerró su padre la anécdota.