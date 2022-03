En bikini y desde la pileta, Silvina Escudero dio su receta para un día gris

Silvina Escudero deleitó a los internautas con una publicación de ella disfrutando del sol y el agua durante este jueves feriado. Asimismo no posó sola, sino que uno de sus mejores amigos le hizo compañía.“Feriado de lluvia, viento y una pizca de sol, se despeja con esta bola de amor, Titán”, escribió Silvina Escudero al pie de las fotos que la muestran luciendo una bikini animal print mientras está ‘a los mimos’ con su perro schnauzer.Hace poco la morocha habló en el programa radial Agarrate Catalina sobre sus ganas de ser madre. “Uno proyecta muchas cosas, planifica, se imagina y después la vida te va mostrando otros escenarios, hay diferentes cosas que uno tiene que vivir que quizás no es lo que esperaba, o no lo soñaba”, comenzó.“Yo voy a ser mamá, porque los brazos no hay que bajarlos pero por ahora es algo que no ha ocurrido, va a ocurrir en algún momento”, agregó.