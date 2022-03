Alec Baldwin vuelve a filmar, a cinco meses de la tragedia en el rodaje de Rust

A cinco meses de la tragedia en el rodaje de Rust, en el que accidentalmente mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins (42), Alec Baldwin retoma su trabajo como actor en Italia. Allí, junto a su hermano Daniel Baldwin protagonizará dos comedias navideñas de Minerva Pictures, Kid Santa y Billie's Magic World, que mezclan la animación con imágenes live-action.



Bajo la dirección de Francesco Cinquemani, los hermanos tienen por delante cuatro semanas de rodaje. Mientras tanto, Alec afronta una demanda por homicidio culposo que presentó Matthew Hurchins, el viudo de Halyna contra él y otros responsables de Rust. La desgracia se desencadenó el jueves 21 de octubre, cuando, mientras estaban filmando una escena de un tiroteo, en el Rancho Bonanza Creek de Nuevo México, el actor disparó un arma que debía estar cargada con balas de salva y mató accidentalmente a la directora de fotografía.



"No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia", manifestó el intérprete de 63 años horas más tarde en sus redes sociales. Y agregó: "Estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna".



Además, habló de su vínculo con la víctima, quien tenía 42 años y un hijo de 9. "Ella era mi amiga. El día que llegué a Santa Fe para empezar el rodaje, la llevé a cenar junto a Joel (Souza, quien también resultó herido), el director. Éramos un equipo que estaba aceitado para trabajar juntos y luego ocurrió esta tragedia", explicó y aseguró que está en contacto permanente con la familia.



Y aunque en un principio el viudo estaba decidido a no iniciar acciones legales, con el paso de los días cambió de parecer. Baldwin insiste en el que nunca disparó. "Nunca apuntaría un arma a otra persona y apretaría el gatillo. Nunca", manifestó en una entrevista. Mientras que David Halls, quien fue el encargado de entregarle el arma de utilería, adhiere a su versión. Todavía no está esclarecido cómo el arma tenía balas reales, cuando debería haber sido cargada con balas de salva.