El papá de Tini salió de terapia intensiva y se recupera en habitación común

A más de 20 días de su ingreso al Sanatorio de la Trinidad de Palermo, hoy se difundió un nuevo parte médico sobre la salud del padre de Tini Stoessel.El comunicado señala que el productor fue trasladado a una sala de internación general, donde "evoluciona favorablemente, lúcido, con rehabilitación, en plan de completar el tratamiento instituido".Alejandro Stoessel ingresó a la institución el 2 de marzo, por un dolor abdominal agudo por el que lo tuvieron que operar de urgencia.Una semana más tarde tuvieron que volver a operarlo por complicaciones en su cuadro, motivo por el que Tini decidió posponer sus shows en la Ciudad de Buenos Aires."Mi cabeza, cuerpo y corazón no pueden concentrarse en nada más que estar con él acá", explicó la artista y aseguró que, si bien el deseo de su padre era que se subiera a los escenarios porteños como lo había planeado hace tiempo, prefería esperar a que él mejore para que pueda verla en primera fila como acostumbra desde los inicios de su carrera.Y concluyó: "No tengo palabras ni fuerzas para seguir escribiendo, pero antes quiero agradecerles por el amor y apoyo a papá".Luego de casi tres semanas de internación, el productor rompió el silencio el lunes 21 para saludar a su hija por su cumpleaños. "Sabés que lo que más hubiese querido en este mundo es estar festejando tu cumple en el Hipódromo, pero las cosas siempre pasan por algo y vienen a dejarnos una enseñanza", empezó."En mi caso, vino a enseñarme que podía sentirlos más cerca que nunca, a pesar de que en algunos momentos estuve un poco ausente. Tengo la mayor felicidad del mundo y es el amor tuyo, de Fran, y mamá. Entiendo que el precio fue altísimo, pero el aprendizaje también", sumó.Y destacó la fortaleza que demostró tener la cantante en los últimos días: "Sos una guerrera, sos una luz que siempre está prendida, al igual que tu hermano y tu mamá, que me ayudan a no perderme en el camino y en los momentos más oscuros a encontrar la salida. Gorda, te amo con mi alma entera. Y todo lo que quiero desearte en este mundo es la felicidad más inmensa que puedas alcanzar".NA