Alejandra Maglietti pide “derecho al olvido” de un momento de su carrera

Tras el debate por el "derecho al olvido" que piden algunas figuras de la escena pública para que su imagen no siga vinculada de por vida a algún episodio bochornoso, Alejandra Maglietti se permitió tomar el tema con humor y le pidió a sus seguidores suprimir un particular momento de su carrera.Recordó su paso por el grupo ElectroStars, propuesta que integró junto a Victoria Vanucci, Dominique Pestaña e Ivana Paliotti. El comentario de Maglietti llegó luego de que empezara a circular nuevamente un video de dicha banda con el título a modo de broma "Lollapalooza".La iniciativa del "derecho al olvido" fue solicitada por Natalia de Negri, quien pide a Google a través de una medida judicial que su nombre no siga relacionado con la causa penal armada contra el exrepresentante de Diego Maradona, Guillermo Coppola, en 1996. De esta manera, la denunciante busca preservar su imagen apelando a la supresión de una parte de su pasado que no se condice con su actual perfil.Las imágenes de Alejandra Maglietti que volvieron a las redes sociales a modo de ironía, la muestran junto a las restantes integrantes de las ElectroStars en un show televisivo que dieron en el estadio Mary Terán de Weiss, ubicado en Parque Roca.Maglietti replicó con humor el video en cuestión y pidió: “Derecho al olvido”. La influencer acompañó su solicitud con una serie de emojis de caritas riendo.El tuit generó cientos de comentarios de usuarios que celebraron la ocurrencia de la rubia y recordaron aquella etapa de su carrera. De hecho, algunos le hicieron preguntas sobre aquel proyecto a Alejandra y cuando le consultaron, por ejemplo, por qué cantaban en inglés, ella no tuvo reparo en responder: “Porque así se notaba menos el Auto-Tune (un procesador de audio para mejorar la entonación)”.Horas después, Alejandra Maglietti dejó en claro que su pedido de "derecho al olvido" era a modo de broma y se volvió a lookear como en los tiempos de las ElectroStars y compartió la postal.Recientemente, la influencer reveló en Flor de equipo (Telefe), que en realidad tanto ella como sus compañeras de grupo no cantaban sino que solamente bailaban y hacían playback. De hecho, cuando en el mencionado programa le preguntaron cuál fue su peor mentira, ella reconoció: “Hacer que cantábamos con las ElectroStars. Ni siquiera era nuestra voz, era todo un arreglo. La idea fue nuestra, sabíamos que cantábamos muy mal, pero vino una chica que doblaba nuestras voces”. (Mdzol)