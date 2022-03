Miley Cyrus mostró el daño que sufrió por un rayo el avión en el que viajaba

En plena gira por América Latina y luego de haberse presentado en Argentina y en Chile, el martes 22 Miley Cyrus tenía previsto viajar a Asunción, Paraguay, para continuar con sus conciertos. Sin embargo, no pudo cumplir con su show a raíz de un problema en su vuelo: mientras intentaban hacer el aterrizaje, el avión fue impactado por un rayo que lo obligó a desviarse a Ciudad del Este."Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo", relató la artista de 29 años en sus redes sociales, que se lamentó por no haber podido cumplir con su show y aclaró que tanto ella como el resto de las personas que la acompañaban se encuentran a salvo. Además, compartió un video en el que se puede apreciar la fuerte tormenta que se desató mientras estaba en el avión y una imagen que tomó desde la ventanilla, en la que muestra las consecuencias del impacto del rayo en la aeronave.Durante su estadía en la Argentina, la exHannah Montana sorprendió con su carisma y su buena predisposición para con su público. Más allá de la pandemia, la estadounidense no dudó en acercarse a los fanáticos que la esperaban en la puerta del hotel en el que se hospedó para sacarse fotos, abrazarlos y conversar un rato. Incluso, luego de presentarse en el festival que se llevó a cabo en el Hipódromo de San Isidro posó junto a los oficiales de la policía que participaron del operativo de seguridad.Cyrus saltó a la fama como una "chica Disney" durante su adolescencia y tras terminar su contrato con la empresa del ratón Mickey, sacó a la luz su costado más rebelde, que la llevó a estar en más de una ocasión en el ojo de la tormenta por sus adicciones. Si bien había decidido rehabilitarse, la pandemia le jugó una mala pasada y tuvo una recaída de la que pudo salir porque se propusó no formar parte del tristemente célebre "club de los 27". "Veintisiete para mí fue un año en el que realmente me tuve que proteger. Lo que realmente me hizo querer estar sobria fue porque perdimos tantos íconos a los 27. Es un momento crucial. O entras en el próximo capítulo o este es el fin para ti. Simplemente siento que algunos de los artistas que casi no podían manejar su propio poder y su propia energía y su propia fuerza. Es una energía", expresó en relación a los artistas que perdieron la vida a esa edad, como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, entre otros.