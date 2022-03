Bernardita Gutiérrez tiene 11 años y canta folklore: ya recorre escenarios

Bernardita Gutiérrez es de la capital provincial y el folklore es su pasión. Desde hace dos años que canta y ya recorre escenarios. En la temporada de fiestas populares ya visitó la Fiesta del Pan Casero en Sauce de Luna y también se subió al escenario en Federal.En el programadetalló que concurre a la Escuela Santa Ana de Paraná y comenzó a tocar la guitarra en un taller, luego de lo cual se inclinó por el folclore. “Me gusta todo del folklore, su ritmo, todo”, dijo.Al hablar de la emoción que siente al subirse a un escenario, describió: “Cuando la gente empieza a aplaudir, a hacer sapucai, a bailar, es tan lindo y eso me motiva y me anima, Me copó y me da más y más ganas de cantar”.Destacó que en su hobby tiene el apoyo incondicional de toda su familia.Es “fan” de Soledad y Tamara Castro, relató.