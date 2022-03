Benjamín Vicuña y Luciana Salazar se reencontrarán tras los rumores de romance

Luciana Salazar y Benjamín Vicuña se reencontrarán luego de los rumores de un affaire entre ellos a fines del año pasado. Según afirmaron en el programa televisivo "Socios del espectáculo" verán sus caras en un conocido programa de televisión: La Divina Comida en Chile. "Ya se comieron entre ellos", expresó entre risas Graciela Alfano, dando a entender que el rumor que recorrió los portales a fines de 2021 fue cierto.



"El reencuentro de estos dos famosos que se vincularon sexualmente el año pasado y que quedó en agua de borrajas será a instancias del programa que ya se vio en nuestro país pero en versión chilena", dijo Rodrigo Lussich. "Tememos que entre plato y plato se coman algo propio", agregó Lussich.



"Recordemos que 'Divina Comida' no es una sola comida, son 4 invitados y toda la semana van a estar comiendo juntos", dijo Paula Varela y Lussich agregó que una que será testigo de ese reencuentro es Rocío Marengo y Gastón Bernardou de los Auténticos Decadentes.



Qué pasó entre Luciana Salazar y Benjamín Vicuña

Apenas un mes después de la separación de la China Suárez, Benjamín Vicuña fue visto muy cerca de Luciana Salazar en la apertura de un restaurante. "Estaban Adrián Suar, Gustavo Bermúdez, Gastón Portal, Florencia de la V, Mariana Genesio Peña, Cande Tinelli, Coty, Charlotte Caniggia, Luciano Cáceres, entre otros", dijo Lussich en "El Show de los Escandalones" en ese momento.



"En ese restaurante también estaba pegoteado, abroquelado, Benjamín Vicuña. La que estaba con él y luego desaparecieron fue Luciana Salazar", agregó el periodista en septiembre de 2021.



Vicuña respondió a estos rumores en "Los ángeles de la mañana": "Me lo tomo con humor pero es cualquiera, sinceramente no sé de dónde salen estas cosas. Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos. La saludé, así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento. Buenas noches".



Para agregarle picante a esta historia, recientemente se conoció la noticia de que el actor chileno se habría comprometido con su novia Eli Sulichin.



"Hace una semana viajó a Chile, se la presentó a su madre que es la que da los vistos buenos o malos pero está muy feliz. Le comunicó a sus amigos que se comprometerá", informó el periodista Diego Esteves en "A la tarde".

Fuente: Diario Show