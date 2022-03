Tinelli dio detalles de sus planes para este año, con viaje a Qatar incluido

En medio de los rumores sobre su futuro laboral, Marcelo Tinelli decidió compartir en sus redes un video en el que respondió las preguntas más se repitieron en lo que va del año, no solo sobre ShowMatch, sino sobre su matrimonio con Guillermina Valdes, los planes con sus hijos y su opinión sobre la selección argentina."Voy a volver en El Trece con un gran programa. Un big show, como siempre hacemos. Estamos viendo algunos formatos, estamos evaluando también un Bailando para profesionales que está muy bueno. Vamos a volver en el segundo semestre con un formato muy bueno", anunció sobre su futuro laboral y confirmó que seguirá apostando a la competencia de baile, a pesar de que el año pasado lo daba como un ciclo cumplido.Y, a raíz del Mundial de Qatar que se realizará a fin de año, expuso los cambios que podría sufrir su ciclo. "Ir a Qatar significaría terminar un poquito antes el programa porque el Mundial arranca en noviembre. Por supuesto que me encantaría estar ahí alentando a la Selección argentina. Sería uno de mis sueños y si se pudiera hacer el programa, más todavía, pero sino, estar como un hincha más alentando a la Selección argentina", manifestó y señaló que Lionel Messi será el jugador más destacado.Además, contó que ya está organizando el viaje: "Me gustaría ir con toda mi familia. Llevar a todos los chicos. De hecho, ya estuve viendo algunos lugares, algunas casas de siete cuartos. Casas gigantes porque somos muchos. Digo ‘a ver si por ahí vamos todos a Qatar’. Me gustaría llevarlos a todos".Luego de la crisis que atravesaron en 2020, el "Cabezón" destacó que su relación con Guillermina atraviesa un buen momento y contó qué harán sus hijos durante los próximos meses. "Micaela se fue a vivir a México con su novio, Licha López, que juega en Tijuana. Cande está trabajando bastante en el tema musical, y está haciendo equitación. También está trabajando con Coti en algunas cosas lindas que ya van a ver."Fran está con la carrera de DJ, la carrera musical, presentando su nuevo trabajo que grabó en el sur, en la Patagonia argentina, que está muy bueno. Juani está como modelo de una reconocida agencia y por ahí nos da una sorpresa y se nos va unos meses a vivir a Nueva York (Estados Unidos) o a París (Francia). Y Lolo está en el tercer grado del colegio", detalló.