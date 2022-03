Graciela Alfano reveló que conoció a su pareja en un supermercado

Desde que que trabaja en el programa televisivo "Socios del Espectáculo", Graciela Alfano hizo un cambio en su vida. Más allá del nuevo compromiso laboral, la exvedete volvió a enamorarse y se muestra más contenta que nunca.



La noticia la brindó la propia figura cuando visitó "Mañanísima", el ciclo de Carmen Barbieri, y una de las panelistas le preguntó sobre su estado sentimental. "Nunca, jamás en mi vida estoy sola porque tengo un problema, que me aburro de mí misma. Hay algo. Hay algo que está queriendo que me preocupa mucho y les voy a contar por qué", lanzó.



Explicó que lo buscaba, y que consiguió para su vida, era un "hombre normal": "A mí siempre me están persiguiendo o esas estrellas íconos, tipos mega narcisistas que te cosifican o tipos mega ‘millo’ que te mandan mensajes tipo: ‘Quiero comprarte de todo, hasta tus abogados quiero pagar’. O sea, eso es mucho y me da como terror".



Consultada por su nuevo amor, la actriz de 69 años detalló: "Esos que van al supermercado y compran verduras, lo encontré. Encontré un ser humano. Lo conocí en un lugar normal, en un supermercado. Siempre las minas somos las que buscamos".



Acto seguido, Alfano recordó cómo fue el momento en el que se acercó a hablarle: "Yo ni siquiera uso chango, voy tan rápido que llevo todo el mano. Lo veo de atrás y le veo la cola parada, entonces digo: ‘hace gym’ porque por la edad venía con canas. Le vi cara de pibe que lee, que tiene idea de algo. Dije: ‘tiene cara de rock and roll’".



"Agarré una lata de arvejas sin sal y otra con sal, me acerqué y le dije: ‘Perdón, viste que con el Covid no hay que comer mucha sal, ¿vos usas algo de esto?’ obvio sacando un poco de cola y tetas. Lo peor es que me empezó a dar una explicación del tema", concluyó.

Fuente: Diario Show