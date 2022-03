Mal momento de Marcela Tauro: el papá de su hijo sufrió un accidente

Este lunes Marcela Tauro se ausentó en los programas de radio en los que participa y en Intrusos a raíz de un difícil momento familiar: José María Álvarez, su exmarido y padre de su hijo Juan Cruz, sufrió un grave accidente de tránsito mientras manejaba una moto y tuvo que ser operado de urgencia. "Hoy estoy mucho mejor, mucho más calmada y con fe siempre. Ayer a la noche nos enteramos que el papá de Juan Cruz tuvo un accidente en la moto en la zona de Pilar, donde él vive", relató en diálogo con Flor de la V.



Además, la periodista explicó que Florencia, la hija de su exmarido, fue quien le avisó lo que había pasado, preocupada por cómo el empresario reaccionaría a la operación de urgencia a la que debieron someterlo. "Le hicieron una tomografía y le encontraron una hemorragia. No sabían si iba a resistir la operación", detalló y contó que finalmente resolvieron extirparle el bazo. "Ahora está en terapia intensiva con un pronóstico más alentador", agregó.



En relación a su hijo, Tauro señaló que todavía no es del todo consciente de lo que ocurrió. "Creo que recién hoy cayó. . .Ayer cuando volví rezamos un rosario, le prendimos una vela a la Virgen y le dije que le prometiera algo que pudiera cumplirle. No lloraba, pero hoy lo veo con más fe", contó la histórica panelista del programa de América TV.





Álvarez continúa internado en el sector de terapia intensiva para que el equipo médico lo pueda monitorear constantemente en su evolución. Sobre todo porque presenta un cuadro de hipertensión. Mientras tanto, Marcela lo acompaña junto al resto de su familia. "Estamos todos unidos por él", aseguró, esperanzada.



Cabe recordar que desde que se separaron, la periodista y el empresario decidieron mantener una relación cordial por el bienestar del hijo que tienen en común. A tal punto, que suelen juntarse a comer, comparten eventos importantes e incluso ella lo va a invitar a su casamiento con Martín Bisio, que tiene previsto celebrar este año.