Separada de Matías Garfunkel, Victoria Vanucci volvió a apostar al amor

Hace tiempo que Victoria Vanucci decidió alejarse de los medios para cambiar su estilo de vida. La modelo y extenista dejó de ser un personaje recurrente en la televisión y en escándalos mediáticos para buscar nuevos rumbos en Estados Unidos junto a Matías Garfunkel, su entonces marido, y sus hijos Indiana (9) y Napoleón (9).Su matrimonio con el millonario no prosperó y Vanucci decidió destinar todas sus energías a la gastronomía sustentable con el lanzamiento de Pachamama, su cadena de restaurantes veganos, y aunque se mantiene lejos de las exposición que tuvo en los inicios de su carrera, en las últimas horas se dio a conocer quién es su nuevo novio.Según reveló Ángel De Brito en LAM, la expareja de el "Ogro" Fabbiani encontró el amor en Michael, un empresario de 43 años, con que se dio una oportunidad hace poco más de un año. "Michael es de California. Y no conoce mucho sobre la carrera de ella en Argentina, pero Victoria le estuvo mostrando algunos video", señaló el periodista. Y completó: "El señor es empresario musical, trabaja en el rubro artístico por eso decía que ella le mostró lo que hacía con las Electrostars -el grupo musical que integró junto a Alejandra Maglietti, Ivanna Palloti y Dominique Pestaña-". Además, contó que la flamante pareja se conoció en el restaurante que ella tiene en San Diego y que una de las camareras fue la "celestina" que los unió.

Cabe recordar que uno de los últimos grandes escándalos que protagonizaron Vanucci y Garfunkel se desató luego de que se viralizaran las imágenes en la que se los ve cazando animales en peligro de extinción como un rinocerontes, leones, tigres e hipopótamos. Las imágenes fueron duramente criticadas en Twitter, motivo por el que la modelo decidió inicia un juicio contra la red social.En 2016, la Justicia falló a su favor y Twitter tuvo que pagar una multa millonaria. "Como seres humanos vamos evolucionando. Para mí fue un proceso que me tomó años. A veces es duro mirarse al espejo y no gustarte. Así arrancó mi viaje a la mujer que soy hoy. Una mujer que, a fuerza de darse cuenta del daño que ocasionó, optó por cambiar. De la oscuridad, nueva luz puede nacer. Y para mí esa luz es enmendar el daño que causé", manifestó la modelo luego del veredicto. "Precisamente por eso, es que un gran porcentaje de lo obtenido en el juicio contra Twitter se donará a la preservación del mundo animal. Además es mi compromiso continuar trabajando en pos de dar un mensaje de amor al mundo en el cual vivimos. With love and gratitude", concluyó la mujer de 39 años que hace tiempo se volcó al veganismo.