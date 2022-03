Karina La Princesita posó muy sexy: “Las veces que me caí haciendo esta foto”

Karina La Princesita lució un short plateado y un top manga larga negro. Para mostrarlo, se puso a hacer una especie de sentadilla, pero en la que se para sobre la punta de sus pies. De ahí la pérdida de equilibrio.“O sea, las veces que me caí de culi haciendo esta foto. Pero me levantaba y volvía a la pose. La vida misma digamos. Y en muchas, como la cuarta foto, salía mi pierna en el espejo del fondo”, comenzó escribiendo.Y completó: “Estoy entre todo el lío de mí habitación antes de ir a un show, el mismo que hay en mi cabeza, pero esta foto, podrá ser poco, pero fue todo un desafío”.En otra de las novedades que circundan a la cantante se supo que ella no está pasando el mejor de los momentos en su vida personal.La realidad es que acaba de finalizar su relación con Nicolás Furman, y eso la tiene muy angustiada. A través de su cuenta de Twitter, la artista detalló sobre su sentir y de la forma en la que está transitando la ruptura: “Estoy pasando un momento muy difícil por cosas que arrastro, muy tristes desde hace tiempo”, explicó.Para evitar la preocupación de sus seguidores, les comentó que no hubo infidelidades y que solamente se separaron por cuestiones inherentes de la relación. Cerró el comunicado diciendo que “a la salud mental hay que respetarla”.