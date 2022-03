Novia de L-Gante reveló sus retoques estéticos: la foto de “antes de ser famosa”

Hace unos días se conoció una foto del “antes de ser famosa” de Tamara Báez, la novia de L-Gante y madre de Jamaica. En la imagen eran bastante visibles los cambios que la joven ha tenido con el paso del tiempo, hasta el punto de que algunos la criticaron en las redes por ser “otra persona”.Por esa razón, la novia del cantante decidió publicar un mensaje en sus redes sociales, donde reveló cuál será la próxima cirugía estética que se realizará.“16 años. Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis”, escribió en una publicación en Facebook.Luego siguió con su descargo: “¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora”.Dentro de su publicación, la novia de L-Gante reveló: “Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos”.Luego aprovechó para anunciar cuál será su próxima cirugía: “No exploten cuando me vean con las lolas hechas”.