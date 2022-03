Julieta Nair Calvo fue mamá y mostró el emotivo momento en la sala de parto

Julieta Nair Calvo anunció el sábado la llegada de Valentino, su primer hijo junto a su novio, el empresario gastronómico Andrés Rolando. La flamante mamá compartió un video junto a unas emotivas palabras.En la grabación se la puede ver en la sala de parto con su bebé en brazos y su pareja a su lado. Allí escribió un fragmento de “Quedándote o Yéndote”, la canción de Luis Alberto Spinetta: “…Y deberás amar, amar, amar hasta morir y deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma de ti saldrá la luz tan solo así serás feliz…”.Además, le dedicó unas hermosas palabras a su pareja: “Mi amor, no podría ni haber soñado un mejor compañero para esta aventura. Tus palabras al oído en ese momento, me las quedo tatuadas en el corazón”.El posteo de Julieta Nair Calvo anunciando el nacimiento de su hijo no pasó inadvertido entre sus más de dos millones y medio de seguidores.Entre los saludos y felicitaciones, se destacaron los mensajes de los colegas de Celeste Cid. “Hola Valentinooooo ahora si vamos a jugar mucho. Mucho amor para los 3″, escribió la actriz. “Lloro”, expresó su amiga Violeta Urtizberea. “Ay, prendido a la teta, bebé. Felicidades. Qué belleza”, comentó Lourdez Sánchez.El año pasado, Julieta Nair Calvo era una de las concursantes favoritas de ShowMatch, La Academia. Pero a fines de septiembre anunció que se retiraba de la competencia porque estaba embarazada y quería transitar ese momento con mucha tranquilidad y dedicación.La artista se emocionó al revelar que se viene un mini o una mini Julieta: “Tengo que dejar el certamen por otro proyecto, que quizá sea el proyecto de mi vida. Hace mucho estoy esperándolo. Estoy inmensamente feliz y muy agradecida de haber pasado por acá, que hace muchos años lo tenía pendiente”.