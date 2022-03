Calu Rivero hizo un millonario pedido a su novio para casarse: Él la dejó

Calu Rivero se iba a casar con Andréy Manirko, un documentalista de origen ruso que conoció por amigos en común. Pese a que en sus redes sociales se mostraba muy cómplice de su pareja, el matrimonio fue cancelado.



La boda iba a concretarse en Uruguay, país de donde Dignity se instaló junto a su familia desde hace un tiempo atrás. Después de residir en los Estados Unidos por varios años donde desarrolló su carrera como DJ y modelo, Calu había encontrado el amor en Nueva York durante la Semana de la Moda.



Sin embargo, en las últimas horas se supo que finalmente no habría boda y quien habría tomado la decisión fue el documentalista ruso luego del millonario pedido que le exigió Calu para dar el “sí”.



La actriz le habría pedido a su novio que le regale un millón de dólares en efectivo como obsequio del compromiso. En principio no hubiera habido problema ya que el ruso cuenta con un buen poder adquisitivo, pero el conflicto surgió cuando se dio cuenta del interés en su dinero por sobre la relación.



Tras la negativa, trascendió que el ruso dejó a la actriz y partió rumbo a su país. Lo llamativo fue que Calu, ante esto, optó por eliminar todas las publicaciones de sus redes sociales: si bien sigue el perfil activo ya no hay más fotos.