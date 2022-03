El exnovio de Dani La Chepi, se mostró enojado tras ser acusado de serle infiel

Hace dos semanas Dani La Chepi confesaba que estaba separada de Javier Cordone, luego de que había sido operada de urgencia de cálculos y en medio de la larga enfermedad de su padre. La animadora de El juego de la Oca había contado que recibía mensajes de algunas seguidoras quedando para tener relaciones con su ex, lo que hizo que él exprese su enojo.



“La verdad que no da leer tantas mentiras y agravios. En un rato va mi descargo”, puso, en sus stories luego de que la influencer había lanzado una fuertísima frase a Karina Iavícoli en Socios del espectáculo.



"Me mudé hace poco y ahora me separé, creo que tiene que ver con todo esto mi salud. Sumado a las minas que me envían capturas de chat hablando con Javier arreglando para cog…”, se había despachado, súper picante.



Cansada de las fuertes críticas que recibió tras haber contado que se había separado de Javier Cordone, Dani La Chepi se expresó mediante un video que protagonizó con el psicólogo Gabriel Cartañá.



“Hoy es un día para que reflexionemos, que nos abracemos, nos cuidemos y respetemos. Siento que vamos por buen camino... Y que luchemos en contra de ese machismo que muchas heredamos”, expresó a través de sus redes sociales en el Día Internacional de la Mujer.



En el video que posteó, Dani le preguntó al psicólogo por qué cree que la mayoría de los comentarios que recibió tras haber confirmado su separación vinieron de parte de mujeres. "Hace poco hice una historia contándole a mis seguidores que estoy separada. Algunos portales de espectáculos compartieron esta historia. Pero mi pregunta es ¿por qué la gran mayoría de los comentarios hechos por mujeres son agresivos?", expresó, contundente.



Y reveló cuáles fueron esos comentarios: "´Típico de anoréxica de m...´”. A lo que le sumó: “Este se repite, 48, 49 veces: ´Pobre pibe, se cansó, lo dejó hecho m...".