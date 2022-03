Patricia Sosa compartió movilizante experiencia: “Abrí un portal al más allá"

"Fui a dar un recital, algo impensado en mi sueño más loco. Sigo a Matías De Stefano, un chico índigo que recuerda parte de sus vidas pasadas y que a veces canaliza a maestros espirituales que te tiran una data muy grosa. Similar a que te pongas en meditación pero con un maestro espiritual. Cuestión que él tuvo la visión de instalarse en Egipto un año porque el 22 del 2 de 2022 se abrió un portal muy energético porque pasamos a la cuarta dimensión y el más allá, está más cerca”, dijo en Radio Mitre.



“¿Quién no le habla a sus seres queridos que no están? Le hablo siempre a mi papá”, reconoció Patricia Sosa en su relato. “El portal se abría con vibración y sonido, y ahí entro yo. Me llamó por teléfono y me dijo: ‘te necesito en Egipto’. Hicimos varios zooms, arreglé y nos fuimos para allá”.



Diego Leuco resaltó la conexión que existe entre su trayectoria musical y toda su vida espiritual. “Sé que soy un canal, soy la dueña del templo. Mi templo es mi cuerpo. Cada vez que voy a cantar la misa criolla, tomo la primer bocanada de aire, y estoy asistida. Si bien son mis cuerdas vocales, hay otra cosa”, expresó.



“Me dicen ‘hay que subir a una pirámide., entrar por un túnel donde tenés que agacharte y subir como una cuadra, sin escalera, hasta la cámara alta’. Han saqueado todos los tesoros que había ahí, pero éramos como 30 personas que teníamos que hacer vibrar esta situación. Resonar con la intención de acercarte a planos superiores”.



“Empecé a tararear cualquier cosa y de repente empiezan a meterse todos. Era una cámara de resonancia tremenda, te desmaterializás, te olvidabas de todo. Detrás de cada acción hay una intención que vale y era llegar al plano superior”.



El conductor de Diego a la tarde en Mitre le consultó sobre el inicio del camino espiritual que une ambas facetas de la artista. “Creo que le empecé a poner nombres a las cosas. Cuando era chica cantaba y chau, olvidáte del mundo”, contó Patricia Sosa.



“Un día en un Gran Rex repleto empiezo a cantar y cierro los ojos y siento que no tengo tapa en la cabeza. Abrí los ojos, empiezo a mirar al público y a algunas personas las veo más brillantes que a otras, supuse que era un efecto de la iluminación. Cierro y ahí tuve la revelación y era que, no salía una luz enorme de la cabeza, sino que entraba. Iluminaba mis cuerdas vocales, salía e iluminaba a algunas personas las cuales me permitieron que les vea el aura”, desarrolló la cantante ante la atenta mirada del equipo de Diego a la tarde.



Por último, Patricia Sosa comentó una situación que le tocó vivir con su esposo, Oscar Mediavilla: “Recibo cartas y mails de todo el mundo; un día me pidió donar los derechos de Aprender a volar, porque un coro lo quería grabar para que un niño se hiciera un trasplante de célula madre”. “A Oscar lo internaron en el mismo lugar en Malaga donde al nene lo trasplantaron; con un simple gesto, todo vuelve”, finalizó la artista en la peña de Radio Mitre.