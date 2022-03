Horacio Pagani contó qué objeto lleva en su auto por si se topa con un piquete

Las protestas y los cortes en las calles de Buenos Aires generan malestar entre los ciudadanos. Varios famosos manifestaron su descontento con la situación. Fue entonces que Horacio Pagani sorprendió al contar qué objeto lleva siempre en su auto por si se topa con un piquete.





Todo ocurrió tras un informe del programa televisivo Bendita, donde repasaron el cruce que protagonizó Cinthia Fernández con Eduardo Belliboni, representante del Polo Obrero. La bailarina le reclamó que la gente no puede ir a trabajar, que dejan todo sucio y que muchas veces los manifestantes no saben por qué están protestando.



El informe generó un fuerte debate en el piso, al que Beto Casella le puso fin con un inesperado comentario: “Horacio planteaba: ¿quién visibiliza al que hace pis en el auto esperando? Horacio anda con una botella”. “No, no, un papagayo”, lo corrigió el periodista.



“Ah, un papagayo. . . una vez fue con una botella de agua mineral, que era lo que había, porque él tiene vejiga suelta. Y vos lo tenés tres horas parado en el auto. . . ”, señaló Casella. “Y no sabés para dónde correr”, completó Horacio.



Ante la sorpresa de sus compañeros, el conductor remarcó que lo que estaba comentando no era un chiste: “La botellita tiene que estar siempre, ahora se compró un papagayo y me lo mostró”.



El cruce del Cinthia Fernández contra Eduardo Belloni

Cinthia Fernández es una de las famosas más críticas en lo que respecta los piquetes, cortes y manifestaciones. Esta semana, en Momento D (eltrece) abordaron este tema y la panelista se cruzó con el dirigente del Polo Obrero.



“Le siguen cag. . . la vida a la gente: no pueden ir a laburar, termina todo hecho un chiquero, su reclamo queda en la nada, van y cobran todos los días porque para ustedes es un trabajo y nosotros no podemos ir a trabajar”, le reclamó. Acto seguido, remató: “A veces ni saben por qué están ahí parados”.



A mediados de febrero, la bailarina había protagonizado un fuerte cruce con Eduardo Belloni por el mismo tema. En aquella oportunidad cuestionó que no dejaran ningún carril libre para la circulación y aseguró: “Los policías les pone casi alfombra roja para que ustedes caminen”.



Esta opinión derivó en una fuerte discusión entre ambos: mientras el dirigente remarcó que muchas veces fueron reprimidos, ella cuestionó que en más de una oportunidad quedó demostrado que los manifestantes no saben ni por qué están en ese lugar.



Para poner un paño frío y mediar el enfrentamiento, Fabián Doman pidió que la próxima vez “dejen libre por lo menos el metrobus para que pueda pasar una ambulancia, un vehículo de emergencia”. Fiel a su estilo Cinthia lanzó: “Si lográs eso, salgo con el hilo dental en medio de la manifestación”.



La declaración provocó risa en el estudio, pero no a Belliboni, quien respondió: “Nosotros respetamos a las mujeres y no queremos que haga eso. Te agradezco”. Lejos de retroceder, la bailarina aseguró: “Soy feliz mostrando la cola. Me recontra respeto, soy libre. Me encanta, mi culit. . . es divino”.

Fuente: Tn Show