Sandra Bullock se toma descanso: "Deseo estar con mis hijos y mi familia"

Con 35 años de trayectoria, Sandra Bullock decidió poner en pausa se carrera y anunció su retiro como actriz. "Me tomo mi trabajo muy seriamente. Pero ahora solo deseo estar con mis hijos y mi familia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto significa que me voy a dar un tiempo de descanso", declaró en diálogo con Entertainment Tonight Canada durante el Festival SXSW en Austin, Texas.



"No sé por cuánto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz", destacó la intérprete de 57 años que se encuentra en plena promoción de La ciudad perdida, una comedia romántica de aventuras que protagoniza junto a Channing Tatum y tiene Daniel Radcliffe, Da'Vine Joy Randolph y Brad Pitt en papeles secundarios. La película dirigida por Aaron Nee y Adam Nee llegará a los cines argentinos el 24 de marzo, mientras que Estados Unidos tendrá su estreno un día después.



La protagonista de Miss Simpatía y Gravedad, entre otros éxitos, reveló que desde que empezó la pandemia tomó medidas extremas para evitar los contagios de Covid-19 en su familia, pero dejará que Louis y Laila, los hijos que adoptó en 2010 y 2015 respectivamente, la acompañen al estreno de La ciudad perdida. "Será la primera vez que salgan de esta especie de nube oscura de la pandemia y puedan sentir algún tipo de sensación de normalidad", señaló.



Además, este año se estrena Bullet Train, un thriller dirigido por David Leitch está basado en la novela María Beetle, del japonés K?tar? Isaka, y tiene como protagonistas a Brad Pitt y Bad Bunny. La historia se centra en cinco asesinos que viajan en un tren que parte desde Tokio hasta Morika y que con el pasar de las horas descubrirán que sus respectivas misiones tienen algo de común: encontrar un maletín plateado que hará que se sumerjan en experiencias de acción y peleas que harán que su vida corra peligro.



Bullock formó parte del elenco, al igual que Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Logan Lerman, Zazie Beetz, Michael Shannon y Brian Tyree Henry, y se espera que, más allá de su retiro, asista a la avant premiere que se realizará en julio de este año. Lo cierto es que esta el momento se trata de un "hasta luego" y no de un "adiós".