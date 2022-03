Dani La Chepi internada: preocupó a sus seguidores y explicó lo ocurrido

Dani La Chepi, conductora de “El Gran Juego de la Oca”, se grabó con su celular desde la Clínica de Olivos y expresó: “Acá estamos, con la mamu, el plan hoy era salir a pasear. Hubiese preferido el shopping, ya lo sé”. Acto seguido, La Chepi contó lo ocurrido y dio a entender que tiene piedras en los riñones: “Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y me lo dejaron en casa y yo lo tragué. Ahora estamos esperando al urólogo, porque parece que me tienen que operar”.



Fiel a su estilo, la actriz se tomó la situación con tranquilidad y bromeó: "Vamos a lo importante. Tengo una bronca, me hicieron sacar todos los aros y quieren que me despinte las uñas, con lo que a mí me costó pintármelas".



Qué le pasa a Dani La Chepi

En la jornada del martes, Dani La Chepi también había irrumpido en Instagram con un video donde mostró que tenía el ojo hinchado. “¿Por algún lado explota la cosa, no?”, se preguntó. “Dicen que las tres situaciones más angustiantes de la vida de un ser humano son: la mudanza, la separación y la muerte”, analizó.



“Yo me separé hace poco, me mudé hace poco y el domingo estuvimos en el sanatorio con mi mamá, despidiéndonos básicamente de mi papá, que como muchos saben, hace 9 años tuvo un ACV isquémico. Ahora se descompensó mucho y fuimos corriendo. Así que sí creo (que lo del ojo) tiene que ver con todo lo que está pasando”, dijo La Chepi.



Luego de unas horas, su ojo se había deshinchado, entonces contó: “Hablé con el médico, me dijo que puede ser alergia, algo que me entró en el ojo o básicamente emocional, con todo lo que les conté”.



A todo esto, la figura de El Trece se explayó sobre la situación de su padre y dijo: "A mi viejo le decimos Robocop, ave fénix, es algo que no se puede entender, es como una película. Y hace nueve años que está así. Clínicamente no tiene explicación". Después, siguió: "Queremos saber para qué estuvo aguantando durante tanto tiempo, porque es aguantar nomás. Yo creo que lo que mi viejo me quiere demostrar, es que las cosas se pelean hasta el final, que para atrás es solo para tomar impulso".



"Y otra cosa más, porque las estoy leyendo y muchas están en situaciones así: digamos ‘gracias’ todo el tiempo, ‘¡que orgullosa de ser tu hija!’. En vida", recomendó. Junto a una fotografía con su papá, expresó: “Este es mi viejo, para los que me preguntan y me piden fotos de mi viejo. Así quiero que lo recuerden a mi viejo. Así lo recuerdo yo. ¡Mirá esos bigotes sexies! ¡Alberto!".

