Marcelo Tinelli confirmó su fecha de regreso a la televisión

El año pasado fue intenso para Marcelo Tinelli. A nivel personal, por la enfermedad de Soledad Aquino, su primera esposa y madre de sus hijas Micaela y Candelaria, que lo tuvo en vilo durante varios meses. Y en lo profesional, tampoco fue su mejor temporada con ShowMatch, ciclo con el que había dejado de lado el Bailando para apostar a La Academia, y que sufrió varios cambios de horarios que lo complicaron para cautivar al público de eltrece.



A tres meses de haber cerrado su temporada 32, el conductor apareció sorpresivamente en el noticiero de 12 a 14, de Canal 3 de Rosario, y, acompañado por sus productores Federico Hoppe y Chato Prada, reveló detalles de su futuro laboral. "Volvemos el 20, 25 de junio", adelantó en diálogo con Analía Bocassi y Juan Pedro Aleart.



Aunque parecía que estaba definido que no volvería a apostar a un certamen de baile, contó que tiene en planes de que su nuevo formato cuente con esta disciplina que tanto éxito le dio durante 15 años. "El Bailando me encanta, anduvo muy bien durante años y es muy difícil de hacer sin público. Nosotros lo tuvimos que hacer en pandemia y recién pudimos tener público en noviembre", explicó en referencia a su última temporada, en la que los protocolos para evitar los contagios de Covid-19 le jugaron en contra a la dinámica que estaban acostumbrados a tener. Y agregó. "También estamos viendo algunos formatos de canto, con más jurados".



En los últimos meses se rumoreó que el "Cabezón" no volvería al canal que dirige Adrián Suar, sin embargo confirmó que ya firmó su contrato para este año. Además, al mostrarse con Hoppe y Prada desmintió las versiones que aseguraban que la relación laboral entre ellos no prosperaría. "Marcelo es un gran presentador, un gran conductor, un gran animador. Para mí, el más grande de toda Latinoamérica, es una bestia. Nosotros estamos contentos con el programa que tenemos, es un placer trabajar con él", destacó Prada en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia, a principios de febrero.