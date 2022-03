“Paciencia”: Verónica Lozano mostró el avance de su recuperación

De a poco empieza a salir en sol en la vida de Vero Lozano. Luego de un mes complicado, tras la caída a 7 metros de altura desde una aerosilla en un centro de esquí de Aspen, Estados Unidos, que le provocó la fractura de sus dos pies, la conductora ve mejoras en su salud. "Paciencia, alegría, gratitud y amor", escribió junto a una imagen de sus pies.La esposa de Jorge "Corcho" Rodríguez fue operada el 18 de febrero y la cirugía duró varias horas por su complejidad. "Gracias por el amor y las oraciones. He recibido más amor del imaginado por mí", escribió desde la habitación en la que estaba internada La conductora de Cortá por Lozano. "Gracias Dios, virgencitas invocadas, santos, santas, ángeles, energías, cada uno a su modo y bajo el nombre que han elegido han llegado a mí y me han colmado de paz y amor", agregó.Su cuadro evolucionó dentro de los parámetros esperados y a la semana pudo regresar a la Argentina acompañada por su marido y su hija Antonia. A pesar de que recomendaron que hiciera reposo, fiel a su estilo, Vero no para y aunque no pueda salir de su casa se las ingenia para entrenar y mantener su masa muscular y hasta pudo hacer su programa de manera remota.Incluso, días atrás le quitaron los puntos de las heridas y logró un gran avance. "Me sacaron los puntos. Ya puedo usar zapas, no para pararme, sino para que el cerebro ya reciba órdenes de piecitos en acción. Soy como un bebé que le ponen escarpines. Feliz", reveló a través de sus redes, donde a diario recibe cientos de mensajes de cariño y apoyo. Por lo pronto, Paula Chaves continúa reemplazándola en su ciclo de las tardes de Telefe.