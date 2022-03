Lizy Tagliani aseguró ama a su ex y que no volverá a hablar de él

"Nunca uno sabe cuándo es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con Leo Alturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos muchos y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere", anunció Lizy Tagliani a fines de enero. Y los escándalos no tardaron en aparecer.Días más tarde, el jugador de rugby y encargado de un edificio de Las Cañitas contó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a romper el noviazgo. "No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más", escribió ante la propuesta de una usuaria que quería invitarlo a salir, y dio a entender que la conductora lo había engañado.Y ante las repercusiones que tuvo el comentario de su expareja, Lizy rompió el silencio y dio detalle sobre lo sucedido. "Está todo más que bien con Leo", comenzó en diálogo con la periodista Noe Antonelli para Flor de equipo. Y continuó: "Lo que pasa es que se siente tan atacado en las redes que contesta como le sale. Es lo que pasa, pero nada más".Además, aseguró que entiende la reacción de Alturria. "Hay un porcentaje de verdad en lo que dijo, pero no es tan así. Él y yo sabemos muy bien lo que pasó, nos queremos y le dije que nos quedemos con la gente que sabe quiénes somos, que no nos juzga. Estos son momentos y estamos bien en medio del quilombo", explicó.Sin embargo, a un mes y medio de hacer pública su separación, la humorista se vio envuelta en rumores de mala relación y no aguantó, motivo por el que decidió no hablar más de su exnovio. "No voy a hablar más de Leo, no quiero. Por respeto a su familia y amigos, a la gente que me ha tratado tan bien durante ese tiempo", empezó. "Amo profundamente a Leo, es el amor de mi vida. Lo elegí para que fuera mi familia, compartí mi vida con él", insistió.Además reveló que se siente triste porque durante el año y medio que estuvieron en pareja, la conductora hizo todo con Alturria. Y aunque está convencida de que pronto podrá sentirse mejor, los rumores sobre su ex la "hieren". "Esta es la última vez que hablo de Leo, ojalá me puedan entender. Gracias por comprender, de corazón", cerró en el epigráfe del video.