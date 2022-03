Leonor Benedetto le respondió a Viviana Canosa por sus críticas al 8M

El martes 8 de marzo, mientras miles de mujeres de todo el país se movilizaban para reclamar la igualdad de derechos y manifestarse en contra de la violencia machista en el marcho del Día Internacional de la Mujer, Viviana Canosa hizo contundentes declaraciones en su programa. "Le pregunto a las chicas qué es el patriarcado para ustedes, muñecas. ¿Es un padre ausente, un hermano que les hizo bullying, es un pibe en el secundario que no les dio bola, en la universidad no se la garcharon, qué es para ustedes el famoso patriarcado?", dijo en su programa que se emite por A24.



"Porque la verdad les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. ¡Vayan a laburar! Nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este Gobierno", agregó e inmediatamente se convirtió en tendencia en las redes sociales por los comentarios a favor y en contra que recibió.



A casi una semana, Leonor Benedetto decidió hacer un descargo en sus redes sociales para responderle a la periodista. "En una hermosa escenografía, una hermosa mujer muy enojada se pregunta qué es el patriarcado, mientras estudiados movimientos de cámara y magnífica iluminación hacen lo suyo que es, supongo, convencer al espectador de que eso que está ocurriendo en la calle, esas mujeres manifestándose, pidiendo a gritos igualdad de oportunidades, es un desagradable espectáculo y que todo entraría en un mismo orden de belleza y armonía si esas mujeres fueron a sus casa a darse una ducha y depilarse", empezó.



Y aseguró que coincide en que a veces las conductas en este tipo de marchas no es son "del todo socialmente aceptables", pero que "patriarcado es llamar 'muñecas' con paternalismo manifiesto a las manifestantes. También señaló al asesinato de Fernando Báez Sosa y a la falta de igualdad de derechos entre las personas como consecuencia de una sociedad machista. "El patriarcado desprecia toda forma de masculinidad que no se corresponda con el modelo políticamente aceptado", reforzó.



"Olympe de Gouges fue guillotinada en París en 1791 por reclamar que se incluyeran los derechos de las mujeres en la declaración de los derechos del hombre. No creo que haya sido porque no estaba depilada. Como ves, son muchas las que nos precedieron", ejemplificó. Y concluyó: "No es obligación ser feminista como nunca la fue divorciarse o ser homosexual. Lo que sí creo que es obligación de un ser humano decente es tener en cuenta a otros humanos que tienen deseos y necesidades diferentes y merecen que esos deseos sean respetados sin necesitad de morir por ellos". (NA)