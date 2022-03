Catherine Fulop contó por que con su esposo volvieron “a ser novios”

Catherine Fulop habló sobre cómo afectó la mudanza de sus hijas, Oriana y Tiziana, su vínculo con su marido, Ova Sabatini.



La actriz contó que desde que Oriana se mudó al exterior con Paulo Dybala y Tiziana se independizó, su cotidianeidad a solas con Ova se resignificó y volvió a encenderse la llama de la pasión.



"Está contento, como mis hijas que las sorprendo con cosas ricas; puede hasta ser una nueva forma de conquista al Ova", expresó en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad) remarcando que su destreza en la cocina también seduce a su marido.



"Desde que no están las chicas volvimos a ser novios otra vez porque tenemos mucho más tiempo libre. A veces, no nos damos ni pelota porque los dos trabajamos mucho; estamos muy ocupados”, cerró Cathy, feliz por su presente en pareja.

Fuente: Ciudad.com