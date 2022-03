Revelan cuánto pagó Benjamín Vicuña la mansión donde vive la China Suárez

La separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez fue una de las más mediáticas del 2021, y más por todo lo que llegó después con el WandaGate. Sin embargo, la China dejó todo atrás y se propuso a formar una nueva vida con su novio español Armando Mena Navareño, a quien se lo vio en Buenos Aires, y se mudó a una hermosísima casa en Chacras de Murray, en Pilar.



Pero la casa no la compró ella, sino que fue Benjamín Vicuña quien realizó la transacción, según Karina Iavícoli en "Socios del Espectáculo". Es importante recordar que la pareja no se casó legalmente.



"El tema está picado. Yo pregunto: ¿existe la posibilidad de que la China pudiera perder su nueva mansión, que le compró Benjamín antes de separarse?", comenzó diciendo Iavícoli. Mariana Brey, muy divertida, acotó: "La hizo toda con canjes, así que mucha plata no va a perder. ¡Es una casa divina!".



En comunicación con el programa, la periodista chilena Mariela Sotomayor declaró: "Benjamín no tomó acciones, pero no descarta, en un futuro medianamente cercano, que ese lugar se pudiera vender. Porque esa mansión era para una pareja que había decidido vivir ahí. La China decidió engañarlo en esa casa. Pierde el derecho".



A lo que Iavícoli agregó: "Esa casa le habría salido a la familia de Benjamín unos 600 mil dólares. Es un lugar espectacular".

Fuente: Diario Show