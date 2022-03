Video: El “Mono” destacó que “Entre Ríos ha sido fundamental en la carrera de Kapanga”

Kapanga fue la atracción central de la noche del sábado en el Festival Ramírez Festeja. El “Mono”, líder de la banda, señaló a Elonce que “por suerte venimos haciendo kilómetros y kilómetros desde que se hizo la reapertura” (en referencia a las flexibilizaciones por la pandemia).



“Tenemos muy lindos recuerdos de la ciudad de Ramírez. Fue una de las primeras a las que vinimos cuando salió el primer disco. Estuvimos en el Polideportivo y esta es la tercera vez que estamos acá. Es un lugar especial, siempre lo recordamos porque fue una de las primeras ciudades que nos abrió las puertas, mucho antes que Buenos Aires. Siempre digo que hay dos provincias que son fundamentales en la carrera de Kapanga: Entre Ríos y Santa Fe”, subrayó.



Manifestó que en nuestra provincia han “tocado en más de 30 ciudades y Santa Fe otras tantas, con un cariño especial”.



Interrogado sobre su participación en Masterchef Celebrity y su retorno a los escenarios, declaró: “Acá me siento cómodo, lo otro fue algo que se dio. Lo pude hacer porque no estábamos tocando. Me divertí e hice amigos, pero no aprendí nada. Sigo cocinando lo mismo de siempre. A mi me tocó hacer un curry del sudeste asiático. Alguien acá comió hoy un curry del sudeste asiático”, interrogó y manifestó: “Si le pregunto al público y hay 10.000 me van a decir que no”.



EL artista sostuvo que lo afectó la pandemia y “yo soy poco optimista, así que cuando viene una buena, lo disfruto mucho”.



“Cuando se arma un show se generan un montón de otras fuentes de trabajo que durante dos años no estuvo. Hoy podemos vivir un montón de familias gracias a eso”, enfatizó.



En tanto, adelantó que “en invierno seguramente pararemos un poco y veremos si nos metemos en el estudio a hacer algunas canciones. La última que grabamos fue a fines de 2019, así que pasaron un par de años”.



Acerca del secreto para mantener la vigencia, consideró que “por ahí es que siempre fuimos honestos con nosotros mismos, como banda. Nos podemos mirar a los ojos y decirnos las cosas. Es como una familia, como un poliamor, porque somos un montón. A veces te llevas mejor y otras peor, pero el objetivo siempre es el mismo: unidos hasta que la muerte nos separe”.



Finalmente, expresó que “el amor por la música siempre está. Vos podes tocar la guitarra y ser exitoso, lo que te va a dar una felicidad bárbara; podés tocar la guitarra en el cumpleaños de tu tía sin ser exitoso y vas a ser feliz igual, porque estás haciendo lo que te gusta”.