Marley sobre la FDD: “No hay otra fiesta que sea así de multitudinaria”

Marley ya está en Paraná para sumarse a la Fiesta de Disfraces, el megaevento que convocará a una multitud este sábado en el predio de Acceso Norte. “Vine con amigos y un primo, con ganas de pasarla muy bien”, le contó el conductor televisivo a“Tengo un par de disfraces, porque soy como Mirtha Legrand, que se cambia cada tanto: voy a empezar con uno y después seguramente me cambiaré para probar otros disfraces”, reveló en la previa a un recorrido turístico por la capital entrerriana. “Vamos a hacer un tour por la isla y las playas, además de conocer un poco de la historia de la ciudad”, comentó tras ser invitado por la secretaría municipal de Turismo para promocionar a Paraná como atractivo turístico.En relación a la Fiesta de Disfraces, Marley ponderó que no hay otra que sea multitudinaria. “La Creamfield, en su momento, era de 50 mil personas; pero no sé si hay otra fiesta de disfraces que sea multitudinaria, y sobre todo de disfraces que es más divertido”, valoró.Punto aparte, mencionó que Mirko quedó al cuidado de su tío, en Buenos Aires. “Se hizo fanático del fútbol y ahora le tengo que comprar unos botines porque dice que no puede jugar sin botines; y dice que le va a meter un gol a Messi muy pronto. Está fanatizado por el fútbol”, contó a