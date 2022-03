Enorme dolor por la muerte de Gerardo Rozín: cómo será el último adiós

Profundo pesar por la temprana partida del periodista y conductor, Gerardo Rozín. Un inmenso profesional, querido por todo aquel que tuvo la dicha de conocerlo.



Gerardo Rozín se despidió como pidió. Murió en su casa del barrio porteño de Núñez, acompañado por todo lo que amaba. Lo cuidaban especialistas pero también y fundamentalmente sus familiares, amigos, la gente que lo quería. Ellos se encargaban de poner su música favorita, rodearlo con sus objetos favoritos y hasta de que lugar tuviera el aroma del perfume que le gustaba.Mucha gente que lo quería y que sabía de la situación que atravesaba se acercó a despedirlo y acompañarlo.Fue el intendente de Rosario, Pablo Javkin, uno de sus amigos quien contó que “Gerardo eligió atravesar esto sin hacerlo público, hace un año que está en una situación complicada. Estuve con él la semana pasada. Es una situación muy dolorosa”. Otra de las personas que estuvo a su lado fue Carmela Bárbaro, ex mujer de Gerardo y mamá de su hija menor. Fabián Doman explicó que la ausencia de la profesional al programa se debía a que estaba acompañando al presentador de Morfi.La despedida de Rozín conmovió a políticos, periodistas y audiencias. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, difundió un sentido mensaje de despedida a Gerardo Rozín. “Profundo pesar por la temprana partida del periodista y conductor, Gerardo Rozín. Un inmenso profesional, querido por todo aquel que tuvo la dicha de conocerlo. Abrazo a sus seres queridos y familiares en este momento difícil”, fue el mensaje que publicó, a las 23:50, el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.Horacio Rodríguez Larreta publicó: “Qué tristeza me genera la pronta partida de Gerardo Rozín. Un tipo que amaba su profesión y que con su carisma y su talento traspasó la pantalla y fue parte de la vida de los argentinos. Le mando un abrazo enorme a su familia y a sus seres queridos en este momento tan doloroso”.Fueron varios los famosos que se volcaron a las redes sociales para despedir al conductor. Incluso, en la pantalla de Telefe -canal en donde realizó La Peña de Morfi, su último programa de televisión- lo homenajearon colocando un crespón negro al lado del logo.“Todo mi abrazo y amor a la familia de un gran tipo cómo Gerardo Rozín. Se lo va extrañar mucho. Un laburante incansable y muy talentoso de este medio. Enorme tristeza”, expresó Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter.“Querido amigo: nos has dado tanto! Solo tengo agradecimiento y la tristeza de tu pronta partida. Un abrazo con mis condolencias para toda la familia”, escribió Alejandro Lerner sobre una foto en la que se lo veía junto al conductor y también Soledad y Jesica Cirio durante una participación en La Peña de Morfi.“Murió Gerardo Rozin, un periodista generoso, que sabía escuchar, dar una mano, preocupado por los amigos, dispuesto a ayudar. Alguien que me hacía reír y reflexionar. Se lo va a extrañar. Un abrazo a su familia y a quienes lo querían, entre los cuales me encuentro”, dijo la escritora Claudia Piñeiro a través de un tweet.“Amigo querido: todas esas charlas eternas y los divinos tiempos compartidos quedan acá, en el corazón. Gracias por regalarme tu amistad. Hasta siempre”, escribió, compungido, Beto Casella, quien agregó un corazón rojo y una foto de los dos.