Depardieu confesó haber participado en varias violaciones en su adolescencia

“Navego, voy a la deriva... me viene muy bien”, explicaba Gérard Depardieu (73) a finales de febrero. Revelaba que pasa en el Mediterráneo la mayor parte de su vida. “Tengo dos barcos para la pesca de altura: uno en Dubái y en el otro, que se usaba para pescar atún, he mandado habilitar un apartamento, está en Estambul”, explicaba a la revista L’Obvs.De modo que no se sabe dónde ha recibido Depardieu la noticia de que la justicia francesa confirma que sigue siendo investigado por “violación” y “agresión sexual”. Le acusa la actriz Charlotte Arnould desde el verano del 2018.El actor de las célebres Cyrano de Bergerac y Astérix y Obélix había solicitado en mayo del 2021 que se declarara nula su imputación en estos hechos. El juez de instrucción estudió la solicitud en una audiencia el 3 de febrero. La fiscalía del Tribunal de Apelación de París se oponía a desestimarla.El jueves 11 de marzo, el fiscal Rémy Heitz, anunciaba que “la sala de instrucción considera que existen, en esta fase, indicios serios o corroborantes que justifican que Gérard Depardieu siga siendo investigado”. De modo que el caso vuelve a la fase de instrucción “para la continuación de la investigación judicial”.La denunciante, Charlotte Arnould (25), que estaba presente en el tribunal de apelación, se mostró muy emocionada. Su abogada, Carine Durrieu-Diebolt, declaró a la agencia AFP: “Mi cliente está especialmente aliviada y confiada en que hoy se ha hecho justicia”. Por su parte, el abogado de Depardieu, Hervé Temime, no ha comentado de momento la posición del actor ante este revés judicial.El caso se remonta a finales de agosto del 2018. Charlotte Arnould, que entonces tenía 22 años, se presentó en una gendarmería de Aix-en-Provence y denunció que fue violada unos días antes en dos ocasiones en el domicilio de Depardieu en París durante un ensayo informal para una obra de teatro.El actor, que es amigo del padre de la joven, a la que aconsejaba sobre su carrera de actriz, negó “absolutamente” los cargos contra él. Aseguró que las relaciones entre ambos fueron consentidas.El caso contra el intérprete francés, que también es ciudadano ruso y dubaití (según reveló hace poco), se trasladó a París y tuvo un careo con la actriz. Tras nueve meses de instrucción, la fiscalía archivó el caso porque “las numerosas investigaciones realizadas” no habían “permitido caracterizar los delitos denunciados en todos sus elementos constitutivos”.La denunciante entonces reveló su identidad en Twitter: “Ha pasado un año desde que fue acusado. Él trabaja mientras yo paso mi tiempo sobreviviendo”, escribió Arnould.“Esta vida se me escapa desde hace tres años y quiero vivir sin negarme a mí misma. Esta declaración puede suponer un gran choque en mi vida, no gano nada, salvo la esperanza de recuperar mi integridad”, continuaba. A mediados de agosto del 2020 logró que se reanudara la investigación.Entonces el abogado del actor, Hervé Témime “lamentó que la información se hiciera pública” y mantuvo que Depardieu, en libertad sin control judicial, desmentía de forma categórica “el menor comportamiento delictivo”.El pasado 23 de febrero, Depardieu estrenaba la película Maigret (sobre el célebre detective de George Simenon), dirigido por Patrice Leconte. Y el 1 de marzo, en el punto de mira por su gran amistad con el presidente Vladimir Putin, pedía el fin a la guerra en Ucrania: “Rusia y Ucrania siempre han sido hermanos. Estoy contra esta guerra fratricida. Paren las armas y negocien”.A Gérard Depardieu no le ayudan, en este caso por presunta agresión sexual, las declaraciones que hizo hace algunos años a la revista Film Comment sobre su tumultuosa adolescencia en Châteauroux, donde participó “en mi primera violación” animado por un amigo a los 9 años.“Una cosa lleva a la otra, ¡y listo! (...) Era lo normal. Después de eso, tuve muchas violaciones, demasiadas para contarlas”, revelaba en un artículo publicado en 1978. “Las niñas querían ser violadas. Bueno, en realidad no se trata de una violación. Es sólo una historia sobre una chica que se mete en una situación que le gusta”.Time rescató estos comentarios en 1991, cuando Depardieu optaba al Oscar por Cyrano de Bergerac. Cuando el periodista se las recordó, no las negó. Ante el revuelo en EE.UU., Francia cerró filas contra las “ligas de la virtud”, el “puritanismo” y el “ataque orquestado” por la prensa estadounidense, “asustada por la gran popularidad del actor”. Depardieu no logró el Oscar.El ministro de Cultura Jack Lang llegó a enviarle un telegrama: “Estoy con usted de todo corazón”. Y Depardieu lo achacó todo a un error de traducción.Este escándalo aún persigue al actor y se menciona en la denuncia de Charlotte Arnould. Fuente: La Vanguardia