Le sacaron el auto en un control de alcoholemia y afirmó: “No tengo un peso”

El debut de Nazarena Vélez en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, tuvo un sabor agridulce.



Luego de salir a festejar con sus nuevas compañeras el estreno del ciclo de espectáculos, Nazarena fue detenida por agentes de tránsito que le realizaron un control de alcoholemia.



Al parecer, Vélez había ingerido algunas copas de vino en el festejo. Tras arrojar un nivel superior a 0.50, las autoridades viales procedieron a incautarle el auto.



”

A través de su cuenta de Instagram, la actriz realizó un descargo de lo que vivió en los últimos días después de cometer la infracción.



“Estoy agotada psicológicamente, entre otras cosas. Sabrán entender. Todavía no me entregaron la camioneta. La está yendo a buscar ahora el Bocha (su pareja). Ojalá que me la entreguen hoy. Porque aparte la tengo que mandar a arreglar”, comenzó diciendo.



En ese sentido, Nazarena Vélez manifestó que algunos de sus seguidores le habían comentado que se tomó la cuestión “de una manera liviana”.



“Bueno, cuando uno la cag. . . porque me tomé una copa de vino y no me la tendría que haber tomado si voy a manejar. Obviamente no está bien. Hago mi mea culpa, que se lleven la camioneta y tengo que pagar lo que tenga que pagar aunque no tenga un peso”, confesó la productora teatral, reprochándose por haber consumido alcohol sabiendo que tendría que manejar más tarde.



A modo de cierre, Nazarena apuntó: “Pero bueno. Cuando una es bol. . . , se tiene que hacer cargo de sus actos porque ya soy una señora mayor”.



Al mismo tiempo, Vélez mantuvo un feroz cruce con Jorge Rial en los últimos días. Todo comenzó cuando la artista recordó una desagradable escena que le tocó vivir con el ex Intrusos.



“Un día me llamó y me dijo ¿vos medís 1.73? Bueno, te estoy preparando el cajón. Hacía eso porque me iba a otro programa y no al de él. Tiene una cosa mafiosa y él mismo se declara mercenario”, contó la panelista.



Rial no se quedó callado y salió a contragolpear con una polémica frase sobre Fabián Rodríguez: “Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente”.



A lo que la mediática replicó: “Él es eso. Él pega bajo. Él me dijo que era un mercenario en una nota. No es que hice un juicio de valor, él es así”.

Fuente: La100radios