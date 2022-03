Fuerte apoyo a Gerardo Rozín por su delicado estado de salud

"Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber", comunicó Telefé el miércoles 9, ante los rumores que circulaban sobre la gravedad en el cuadro del periodista, conductor y productor.La noticia conmocionó a los trabajadores del mundo del espectáculo, quienes le expresaron su apoyo al rosarino de 51 años a través de la TV y las redes sociales. "No quiero terminar el programa sin mandarle un saludo a Carmela Bárbaro. Se habrán dado cuenta que no estuvo ayer ni estuvo hoy, es por el delicadísimo estado de salud de ese tipazo que tengo la suerte de conocer, que es Gerardo Rozín", manifestó Fabián Doman en su programa, en el que Bárbaro es panelista. Y contó cómo es su relación con su colega: "Nos hicimos amigos compitiendo. Yo estaba en Canal 13, él en Telefe a la mañana y nació una amistad maravillosa. Es un tipo excepcional".En tanto, Marcelo Tinelli pidió una cadena de oración. "Fuerza Gerardo querido. Te queremos y rezamos por vos. Cadena de oración por el querido Gerardo", manifestó a través de su cuenta de Twitter. "Que triste la gravedad de Gerardo Rozín. Persona que aprecio y de la que aprendí mucho en mis comienzos en la tele. Me ha dado muchos consejos y apreciaciones de mi trabajo que siempre recordaré. A seguir rezando", publicó la periodista Pilar Smith en la misma red, en la que cientos de usuarios se sumaron a los buenos deseos para el conductor.Hace exactamente un año, en marzo de 2021, Gerardo sufrió una arritmia que lo obligó a ausentarse en la conducción de La Peña de Morfi, donde fue reemplazado por distintas figuras del canal. Y aunque desde aquel momento no quiso dar detalles sobre lo que le había sucedido, en las últimas semanas se confirmó que no seguiría al frente del programa dominical, en el que Iván de Pineda tomará la posta. "Gerardo se toma un tiempo para resolver unas cuestiones personales y espero que vuelva pronto con nosotros. Es el creador", explicó el modelo que acompañará a Jésica Cirio.