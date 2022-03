Romina Pereiro fue internada tras sufrir un fuerte dolor en el pecho

Romina Pereiro fue internada en una clínica de Palermo y quedó en observación. Las complicaciones de salud de la nutricionista se dieron en medio de la crisis que enfrenta por la separación con Jorge Rial.



La información fue confirmada en el programa televisivo Socios del Espectáculo. En el ciclo comentaron que Pereiro llegó al sanatorio con un fuerte dolor de pecho y debió quedarse en el lugar para que le realizaran los estudios correspondientes.



Los últimos días no fueron fáciles para la nutricionista, quien hizo frente a varias acusaciones luego de que saliera a la luz su separación de Jorge Rial. Si bien ella intentó mantenerse lejos de los medios, muchas personas hablaron sobre la relación que mantenía con el conductor.



En medio de las versiones sobre los motivos de la ruptura, Yanina Latorre dijo en el inicio de LAM (América) que “los celos tóxicos” de ella provocaron peleas cada vez más extremas con el conductor. Pereiro enfureció y cruzó a la panelista.



Pereiro reaccionó cuando escuchó a la panelista del programa de Ángel de Brito dar algunos datos sobre las peleas que tenía con Rial.



Latorre contó que Pereiro se ofuscó con una de las panelistas de Intrusos, en la época en la que el periodista conducía el ciclo. “Ella odiaba a Angie Balbiani por cómo lo beboteaba al aire”, lanzó.



Luego, amplió: “Ella es una celosa tóxica y se casaron peleados. De hecho, fue Romina quien pidió que la saquen a Angie de la lista de invitados y en la luna de miel buscaron mejorar la relación, pero discutían en el casamiento. Llamaba y les dejaba audios a supuestas amantes de Rial”, comentó.



La panelista de LAM había dicho en Twitter, antes de que volviera a la televisión, que la supuesta novia de Rial era la periodista Alejandra Quevedo. Conmocionada, la conductora hizo un fuerte descargo en las redes sociales y lo desmintió.



Cómo reaccionó Romina Pereiro ante la versión que lanzó Yanina Latorre

Dentro del panel de LAM, además de Latorre, trabaja Pía Shaw. La periodista, al ser muy amiga de la nutricionista, tuvo información de primera mano: Pereiro le escribió muy enojada por lo que se dijo al aire.



De esta forma, la especialista en nutrición negó que haya llamado a las supuestas amantes del conductor. “Está mintiendo”, lanzó. Luego, reconoció que alguna situación incómoda vivió.



“Sí es verdad que más de una vez tuve que defender a mi familia de gente que quiso aprovecharse sin ser respetuosa de nuestra familia o de las situaciones que nosotros quisimos que fueran íntimas. Jamás dudé de mi marido pero cuando se meten con mi familia, me encuentran”, comentó.



A la vez, hizo un comentario más general sobre el tema. “Siempre terminan en el discurso machista de decir que las mujeres somos celosas porque el hombre es un garchador y nosotras somos las boludas que nos enfrentamos entre nosotras. Es tan machista que atrasa. Defiendo y defendí a mi familia de hombres y mujeres cuando sentí que me faltaban el respeto”, cerró.

Fuente: Tn Show