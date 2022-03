Video: Alfano mostró secuelas de la culebrilla y reveló qué le sugirió el médico

Graciela Alfano contó cómo sufrió de dolores tras padecer culebrilla, como se le dice popularmente al herpes zóster a la enfermedad que causa el mismo virus que la varicela, y que dura entre tres y cinco semanas."Duele como la miércoles. Es por eso que no vine a los ensayos, no porque no sea profesional", afirmó la panelista de Socios del Espectáculo luego de que Rodrigo Lussich le preguntara por su salud.Luego, explicó su hermetismo: "No quise decir nada porque las yeguas que me odian se iban a poner contentas. Pero ya estoy curada con la tinta china, que no es la China Zorrilla ni la China Suárez".En un momento, Graciela Alfano contó que el médico la retó porque la "vio saltando" cuando debería hacer reposo, y se confesó: "Los dolores los tuve por todos lados. En la cintura, acá abajo, en la cabeza. Te va comiendo la vaina del nervio y te da unos dolores que te matan".Al final, Graciela Alfano sorprendió al revelar la sugerencia que le hizo su médico."Por más que tomé el antiviral, vitaminas B1, B6 y B12, hasta el mismo médico me dijo que vaya a una bruja", aseguró.

Y con una sonrisa impecable, Graciela Alfano saludó a su curandera: "Le mando un beso enorme a María Elena de Tres Arroyos, que durante 3 horas durante seis días seguidos con un palito y tinta china me hizo cruces por todo el cuerpo".