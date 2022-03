Leonardo DiCaprio donó 10 millones de dólares al ejército ucraniano

Desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, figuras importantes de todos los ámbitos se manifestaron en contra de la guerra y tomaron partido por uno u otro país, pero Leonardo DiCaprio fue por más y donó una importante suma de dinero para colaborar con los combatientes ucranianos. Según publicó el portal Ukrinform, el actor destinó nada menos que 10 millones de dólares.



El ganador al premio Oscar al Mejor Actor por su trabajo en El renacido (2015) tiene un vínculo especial con el país que preside Volodimir Zelenski porque su abuela, Helena InderBirken, nació allí, pero en 1917 emigró a Alemania. Hasta su muerte, a los 93 años, siempre estuvo presente en la carrera de Leo y lo acompañó en cada estreno de sus películas.



No es la primera vez que DiCaprio dona parte de su fortuna para colaborar con causas que lo interpelan, como combatir el cambio climático o la preservación de la fauna. Incluso hace casi tres décadas que fundo la Fundación Leonardo DiCaprio, con la que busca el "desarrollo sostenible" del mundo, pero esta vez quiso hacerlo con total discreción. Y aunque salió a la luz, no quiso hacer declaraciones al respecto.



En los últimos días se supo que Ashton Kutcher y la ucraniana Mila Kunis iniciaron una campaña de recaudación, a través de la plataforma GoFundMe, en la cual han donado 3 millones de dólares para multiplicarla por diez y llegar a 30, con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a las ONGs de la zona en guerra y a Airbnb, que alojará y pagará los gastos de los refugiados que acoja.



"Estamos recaudando fondos para proporcionar a los refugiados lo que tanto necesitan, la ayuda humanitaria inmediata en la zona. Por favor, donen lo que puedan. La gente de Ucrania son fuertes y valientes, pero ser fuertes y valientes no significa que no necesiten ayuda. Necesitamos ayudarlos", manifestó la actriz.



E hizo referencia a su origen ucraniano: "Nací en Chernovtsi, Ucrania, en 1983, y vine a América en 1991. Siempre me he considerado estadounidense, y con orgullo. Amo todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia. Pero hoy puedo decir que nunca he estado tan orgullosa de ser ucraniana". Por su parte, su marido aseguró sentirse "orgulloso de estar casado con una ucraniana" y lamentó lo que está sucediendo en medio de la invasión rusa. "No hay lugar en este mundo para este tipo de ataques injustos a la humanidad", señaló.