Esteban Lamothe confirmó su separación de Charo López: “Estoy solo”

En el marco de la avant premiere de La noche son de los monstruos, que se llevó a cabo en el cine Multiplex de Belgrano, Esteban Lamothe reveló que ya no está en pareja con Charo López, a solo dos meses de la confirmación de su romance. "Estoy solo. Somos amigos con Charo, es una actriz increíble. La admiro mucho y quedamos re bien", manifestó en diálogo con Gente.



Además, se rumorea que tras su separación, el protagonista de La 1-5/18 y Desnudos ya habría rearmado su vida amorosa con otra mujer, pero fiel a su estilo, él prefiere no hacer público de inmediato. Cabe recordar que hizo público su romance con López luego de varias semanas en las que se vio envuelto en rumores a raíz de las imágenes que ambos compartían en las redes sociales.



El encargado de dar la noticia fue el actor, quien compartió una foto de la comediante sosteniendo a un gatito en su cuenta de Instagram y escribió su nombre junto a un corazón. Mientras que ella compartió la publicación, convalidando el sutil anuncio. Rápidamente, el romance copó las redes sociales, donde los usuarios celebraron esta inesperada unión, ya que previo a los rumores, ni siquiera se sabía que compartían un grupo de amigos.



Entre tantos mensajes a favor y en contra de la pareja, hubo uno que llamó la atención del galán de La 1-5/18, ya que confirmaban su romance con Charo con una foto de la actriz Alba Flores y del ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro. "Qué bueno que ya se confirmó el romance de Charo López y Esteban Lamothe", reza el tuit que el actor compartió en su perfil bajo la leyenda: "Confirmado".



Días más tarde, Charo que tiene un perfil mediático mucho más bajo, se animó a dar detalles de su vínculo. "Salimos hace bastante y estamos bárbaro", reveló en diálogo con un portal de noticias. Además, se refirió a los memes que surgieron en las redes en los que muchos usuarios señalaron que tiene un parecido físico con el actor. "Es gracioso. Me parece una observación graciosa y que también es real. Es un chiste que se hacía antes de esta exposición. Ese chiste no me va a ofender para nada. Aparte, no está mal parecerse a Lamothe", cerró la humorista.