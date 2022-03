Panelista de TV confirmó su romance con un DT muy identificado con River

Después de mucho tiempo de soledad, la panelista televisiva Nancy Duré le dio una nueva oportunidad a su corazón de la mano de un conocido de director técnico de fútbol.En el programa televisivo “Nosotros a la mañana” contaron que la comunicadora empezó una relación con Omar Labruna, el DT que pasó por equipos como Huracán, Colo Colo y fue ayudante de Ramón Díaz durante muchos años en River y quien es hijo de una de las más grandes glorias del club de Núñez y del fútbol argentino: Ángel Laburna.Con casi años de diferencia de edad, la química pudo más y después de una cena, Nancy y Omar están dando los primeros pasos de una apasionada relación. "Estamos saliendo hace quince días, es muy reciente. Yo no sé cuánto me va a aguantar este pobre hombre. Nosotros nos habíamos conocido en el 2019 en un programa de Kuarzo, que se llamaba Modo tarde", reveló ella.Y continuó: "Me invitó varias veces a salir y hace un par de semanas coordinamos, finalmente, una cena. Fuimos a cenar y estamos juntos pero es todo muy nuevo" , reconoció Duré, contenta con el presente sentimental que le toca vivir, a pocos días de incorporarse al programa de espectáculos conducido por Flor De la Ve."Yo estoy contenta, él es un caballerazo, vamos a ver si me dura...", agregó Nancy especulando con humor con lo que podría llegar a pasar."Nos estamos conociendo con Nancy, es divina. De ella me sedujo todo. Nos conocemos hace bastante tiempo y ahora se dio. Es muy linda. La primera cita se dio como imaginábamos", aportó Labruna.