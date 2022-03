Romina Pereiro fue consultada por su separación de Jorge Rial

A pesar de su perfil bajo y enfocado en su carrera como nutricionista, durante los últimos días, Romina Pereiro se vio expuesta en todos los portales y programas de espectáculos por su reciente separación de Jorge Rial y los posteriores rumores que aseguran que la ruptura se dio en medio de una infidelidad por parte del periodista.Rial pidió a los medios que "dejaran de acosar" a Romina y lamentó que Violeta y Emma, las nenas de su ex mujer, hayan leído todo lo que se dice sobre él.

Por su parte, consultada por su difícil presente, Romina expresó en diálogo con el programa Los Socios del Espectáculo: "No me siento cómoda hablando de lo privado. Sé que soy familiar de una persona pública, pero no quiero hablar de eso porque no estoy cómoda y no me sale".