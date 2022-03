Ex bañera de Marley, reveló el motivo por el que dejó la TV: “Fue horrible”

Los fanáticos de Delfina Gerez se vieron sorprendidos cuando se enteraron que ella se iba de la televisión. Luego de ganarse el amor de la audiencia gracias a su participación en El Muro Infernal, la morocha tomó una dura decisión sobre su carrera a comienzos del 2020. Por primera vez en dos años, habló sobre qué fue lo que le pasó.La ex bañera de Marley, que siempre se caracterizó por hacer mucho deporte y ser muy abocada a la salud, tuvo un shock muy fuerte cuando se enteró que tenía un tumor de casi 800 gramos en la zona del abdomen. De hecho, nunca se había dado cuenta que lo tenía. Un día estaba acostada viendo la televisión cuando apreció la protuberancia.Tras acudir a su médico, Delfina Gerez tuvo que someterse a una cirugía para removerlo. “Le saqué una foto y se la mandé a mi ginecólogo, y él me mandó a hacerme una ecografía transvaginal”, relató. Si bien su primera hipótesis había sido cáncer de ovarios, eso quedó descartado al analizar el bulto. Terminó siendo un tumor benigno que crecía a pasos agigantados.“¿Querés tener otro hijo? Porque lo más fácil con esto que crece tan rápido es sacarte el útero”, le dijo su médico. La pregunta la dejó en shock ya que efectivamente darle un hermano a su hijo Gennaro era uno de sus sueños. “Me quedé helada. Fue horrible. De ahí a mi casa me fui llorando”, explicó. Cuatro meses más tarde ingresó al quirófano.Si bien el útero no se lo tuvieron que quitar, el proceso quirúrgico fue muy complicado ya que la protuberancia era del tamaño de la cabeza de un bebé. La vida cotidiana de Delfina Gerez se vio afectada por el mismo ya que le presionaba mucho la vejiga. A pesar de todo, la operación salió de lo más bien y hoy disfruta de su familia.