Leonor Benedetto: “El poliamor es un invento para tapar metidas de cuernos”

En el programa televisivo “No es tan tarde” hablaron con la actriz Leonor Benedetto. Durante la entrevista, la invitada y el conductor hablaron de historias de amor, de papelones y de la dificultad de los primeros pasos en el mundo de la actuación. Sin embargo, ella sorprendió con sus reflexiones sobre el poliamor.



Germán Paoloski, el conductor, tenía preparada una lista de declaraciones de la actriz para la sección "Ratifica o rectifica". La primera refería a un tema de actualidad que suele generar controversia: "El poliamor me parece un camino peligrosísimo y un disparate donde alguien muere en el camino indefectiblemente", leyó el conductor.



Benedetto ratificó enérgicamente esas declaraciones y agregó: "Además creo que es un invento para tapar metidas de cuernos. Alguien ve a tu marido o a tu mujer con otro, entonces viene y tragas saliva y decís ‘es que practicamos el poliamor’".



En consonancia con ese punto de vista, el conductor leyó otra declaración sobre la infidelidad que también fue ratificada por la actriz: "Sería agotador ser el único objeto de deseo de mi pareja. La felicidad no está entre las virtudes que me adornan". En opinión de Benedetto, cada miembro de la pareja debería hacer por su cuenta lo que le parezca sin comunicarlo al otro.



En relación a la pareja, la actriz compartió su punto de vista sobre cómo manejar la infidelidad: "La pareja es la unión de dos seres individuales, conscientes y que se arreglen con su conciencia y con lo que hacen".